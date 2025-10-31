Sécurité routière et Halloween : attention aux petits monstres !

Par Charlotte Vuillemin 8:00 AM - 31 octobre 2025
Alors, que l'on soit au volant ou sur le trottoir, un seul mot d'ordre : prudence. Car l'Halloween, c'est avant tout une fête, pas une frayeur. Photo iStock

À l’approche du 31 octobre, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) lance un appel à la vigilance sur les routes. Car si l’Halloween est synonyme de plaisir, de déguisements et de friandises, elle rime aussi avec une hausse des risques pour les plus jeunes.

« Bientôt, clowns, dinosaures et princesses envahiront les rues de la province pour leur grande chasse aux friandises et mieux vaut que tout le monde puisse être en sécurité », rappelle la SAAQ dans un communiqué.

Le soir de l’Halloween, la SAAQ recommande d’éviter de prendre le volant, si possible. Les conducteurs et conductrices qui doivent se déplacer sont invités à ralentir, faire preuve de patience et anticiper la présence d’enfants souvent enthousiastes, et parfois imprévisibles, sur la chaussée.

Vérifier ses angles morts, respecter la priorité aux piétons et faire preuve de courtoisie sont des gestes simples qui peuvent éviter le pire. La Société rappelle que la visibilité est déjà réduite à cette période de l’année, particulièrement avec le passage à l’heure d’hiver qui assombrit les soirées plus tôt.

Conseils pour les jeunes chasseurs de friandises

Les enfants aussi ont leur rôle à jouer pour que la fête reste joyeuse et sans incident. La SAAQ les encourage à parcourir un seul côté de la rue à la fois, à traverser aux intersections et à respecter la signalisation routière.

Avant de traverser, il faut regarder à gauche, à droite, puis encore à gauche, et ne pas oublier de jeter un coup d’œil derrière son épaule pour s’assurer qu’aucun véhicule n’arrive.

La SAAQ recommande également de privilégier le maquillage plutôt qu’un masque, afin de ne pas gêner la vision, et de porter des vêtements clairs ou munis de bandes réfléchissantes. Une lampe de poche aide non seulement à mieux voir, mais aussi à être vu.

Enfin, il est important d’informer ses parents de son trajet, de rester en groupe ou accompagné d’un adulte et de ne jamais s’approcher d’un véhicule inconnu. Les friandises récoltées doivent être vérifiées avant d’être consommées.

Avec l’enthousiasme des petits monstres et la pénombre du soir, la prudence devient l’affaire de tous. Chaque conducteur attentif et chaque enfant bien visible contribuent à faire de cette soirée un moment magique plutôt qu’un souvenir amer.

