Comment se déroulera la soirée électorale à Sept-Îles et Port-Cartier ?

Après une trentaine de jours de campagne, c’est ce dimanche soir qu’on connaîtra qui sont les nouveaux élus municipaux dans les différentes municipalités de notre région.

À Sept-Îles, il n’y aura pas d’événement réunissant tous les candidats au Centre socio-récréatif, comme par le passé.

La municipalité explique qu’en raison du déménagement et de la tenue du registre, il y a eu un manque de temps et de ressources pour l’organisation d’un tel événement.

Les candidats doivent donc organiser eux-mêmes leur soirée électorale. Le candidat Benoit Méthot tiendra un rassemblement au Centre des congrès de Sept-Îles. Patrick Hudon et Guylaine Lejeune suivront les résultats avec des amis et des proches en privé.

Vous pourrez suivre tous les développements et résultats via les médias locaux.

Le Journal Le Nord-Côtier déploiera ses journalistes sur le terrain à Sept-Îles et à Port-Cartier, pour couvrir les différentes soirées électorales. De nombreux articles alimenteront le site Web et l’application du journal.

NousTV Côte-Nord diffusera une émission spéciale, dès 19 h 30, qui mélangera analyses et entrevues. L’émission sera animée par Caroline Michaud et elle recevra sur le plateau Emy-Jane Déry, rédactrice en chef du Nord-Côtier, Réjean Porlier, ancien maire de Sept-Îles et Michel Bellavance, ancien conseiller municipal.

À Sept-Îles, en plus du poste de maire, cinq postes de conseillers sont en jeu lors de cette soirée électorale.

Port-Cartier

Les candidats à l’élection de Port-Cartier sont conviés à une soirée électorale à l’hôtel de ville. La population pourra suivre les résultats sur les plateformes officielles de la Ville de Port-Cartier et via les médias locaux.

Le début du recensement des votes à Port-Cartier est prévu pour 21 h 30.

La mairie et cinq postes de conseillers sont à décider.