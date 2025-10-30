Une récolte de cinq médailles pour le Club Judokan de Port-Cartier à Jonquière

Par Sylvain Turcotte 3:47 PM - 30 octobre 2025
Temps de lecture :

La délégation de judokas du Club Judokan de Port-Cartier, qui a pris part à la Coupe Louis Page, accompagnée des entraîneures Sophie Lapointe et Manon Bouchard. Photo Courtoisie

Neuf judokas du Club Judokan de Port-Cartier ont foulé les tatamis en fin de semaine dernière pour la première compétition. Cinq d’entre eux ont ramené une médaille de la Coupe Louis Page.

Cette compétition provinciale était la première de niveau développement pour la saison 2025.

Les médaillés port-cartois sont Zakaria Boutgarout (or, U14), Samuel Turcotte (bronze, U12), Hélios Nijmbere (bronze U12), Anna-Eve Dubé (bronze, U14) et Lucas Gravel Althot (bronze U16). 

Les autres participants du Clyub Judokan étaient Julianne Dubé, Maxence Dubé, Hiba Boutgarout et Maïck Cormier.

