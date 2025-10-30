Une Halloween sous la pluie à Sept-Îles et Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:43 AM - 30 octobre 2025
Temps de lecture :

De la pluie est attendue pour le 31 octobre. Photo Ville de Sept-Îles

La région de Sept-Îles et Port-Cartier sera touchée par d’importantes quantités de pluie ce vendredi, soit la journée de l’Halloween.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial qui prévoit de 30 à 50 millimètres de pluies combinés à des vents forts du nord-est soufflant jusqu’à 60 kilomètres à l’heure. Le tout se déroulera de vendredi matin à samedi après-midi.

« Une incertitude demeure quant aux quantités de pluie prévues. Les valeurs pourraient être révisées à la hausse à mesure que l’événement se rapproche », indique Environnement Canada.

Pour l’instant, la fête de l’Halloween et la collecte des bonbons sont maintenues pour le 31 octobre dans les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier. Les deux municipalités indiquent qu’elles surveilleront attentivement les conditions météorologiques.

