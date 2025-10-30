Un véhicule prend feu sur la 138 à Port-Cartier 

Un véhicule a pris feu sur la route 138, à Port-Cartier, jeudi soir.

Les pompiers sont intervenus vers 20h, à l’extrémité Est de la municipalité, au Km 944.

L’incendie a été maîtrisé rapidement par sept pompiers. Une personne a été incommodée légèrement par la fumée. La circulation a été perturbée brièvement, a fait savoir le Service de sécurité incendie de Port-Cartier.

La Sûreté du Québec, qui est intervenue en assistance, a indiqué qu’il s’agirait d’un problème de moteur.

« Les causes de l’incendie demeurent inconnue pour le moment », a indiqué de son côté le Service de sécurité incendie.