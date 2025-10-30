Un hommage à Johnny Stea à l’Assemblée nationale

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:30 AM - 30 octobre 2025
Temps de lecture :

Johnny Stea a été une figure marquante dans l’histoire de Sept-Îles. Image tirée de l’émission Autrefois Sept-Îles de NousTV Sept-Îles.

La députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a rendu hommage à Giovanni « Johnny » Stea, à l’Assemblée nationale

Ce dernier est décédé le 13 octobre, à l’âge de 92 ans.

Originaire d’Italie, M. Stea est arrivé à Sept-Îles dans les années 1950 pour travailler pour la minière IOC. Il a fait sa marque dans la communauté grâce à son entreprise, la charcuterie Alouette Johnny Stea.

Mme Champagne Jourdain a qualifié Johnny Stea de « figure marquante » pour la ville de Sept-Îles.

« Homme de cœur, entrepreneur passionné et profondément attaché à sa communauté, Johnny Stea a contribué à façonner le visage de Sept-Îles par son travail, son engagement et sa générosité », a-t-elle dit lors de la période destinée aux déclarations des députés à l’Assemblée nationale

Elle souligne aussi son héritage italien qui continuera d’être présent à Sept-Îles grâce à sa famille qui est bien enracinée dans la ville.

« Ils continueront de porter fièrement les valeurs qui lui étaient chères : le travail, la solidarité, le respect pour sa clientèle de tous horizons et la fierté nord-côtière », affirme la ministre de la Famille.

