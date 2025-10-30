Un dernier cadeau de la Claque Rose à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 2:57 PM - 30 octobre 2025
Temps de lecture :

Le directeur de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, Guy Couture, tient le Sentimag, appareil financé en partie par la Claque Rose. Il est entouré de Kareen Hébert (à gauche), infirmière-cheffe de service à la DSPEU bloc opératoire et accès chirurgical, et du président du CA de la Fondation, Benoit Méthot, ainsi que de membres du comité de la Claque Rose. Photo Courtoisie

Il a déjà huit ans que la Claque Rose, tournoi de curling féminin à Sept-Îles, a tenu sa dernière édition. Mais c’est tout récemment que la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles a pu finaliser l’acquisition du dernier appareil souhaité, un Sentimag.

C’est grâce au don majeur du comité de la Claque Rose que cet appareil a pu être acheté, au coût de près de 135 000 $. 

Au fil des dix éditions de la Claque Rose, son organisation a amassé près de 400 000 $ pour la Fondation, montant pour des appareils liés à l’avancement du traitement du cancer du sein et à la santé des femmes.

Le Sentimag est un dispositif médical avancé utilisé pour la détection des tumeurs et des ganglions sentinelle dans le cadre des traitements du cancer du sein. Il a été développé par la compagnie Mammotome, 

« Au lieu de l’isotope, le chirurgien injecte le Magtrace lorsque la patiente est anesthésiée. Il n’y a pas d’inconfort, il n’y a pas de délais par pénurie de personnel en médecine nucléaire, pas de bris de service par pénurie d’isotope, moins de stress pour la patiente », précise Dre Nathalie Michaud, cheffe du service de chirurgie à l’Hôpital de Sept-Îles.

