« Qui prendra ma place si je quitte ? », demande une dermatologue de Sept-Îles

Une dermatologue de Sept-Îles aurait installé des affiches devant des entrées de l’Hôpital de Sept-Îles, jeudi matin.

« Qui prendra ma place si je quitte ? », peut-on y lire.

Les affiches rose flamboyant ornent l’entrée de l’urgence et celle de la clinique externe sur l’avenue Franquelin. Elles sont signées par une dermatologue du CISSS de la Côte-Nord.

« 10 ans de formation universitaire, 10 dermatologues gradués par année au Québec, multiples défis associés à la pratique médicale ne régions éloignées », est-il indiqué sur certaines des pancartes.

Les affiches sont visibles à l’entrée de l’urgence de l’Hôpital de Sept-Îles. Photo Emy-Jane Déry

Cette manifestation survient dans le contexte de grogne des médecins au Québec, suite à l’adoption sous bâillon de la Loi 2, visant à leur imposer un nouveau mode de rémunération. La loi qu’ils jugent pour la plupart trop restrictive leur interdit également de mener des « actions » pouvant nuire à l’accès aux soins, sous peine de lourdes pénalités.

« Un minimum de respect pour de vraies négociations », y écrit également la dermatologue.

Des affiches sont également installées à une autre entrée de l’Hôpital de Sept-Îles, sur l’avenue Franquelin. Photo Emy-Jane Déry

Il y aurait actuellement une vingtaine de médecins qui envisagent de quitter la région, selon le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord.