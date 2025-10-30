Les recherches relancées pour un café à l’aéroport de Sept-Îles

Déjà six ans que l’aéroport de Sept-Îles est sans service de restauration. Transports Canada a récemment lancé un appel d’intérêt pour trouver un exploitant de restaurant/café.

C’est en septembre 2019 que le contrat qui liait le Café Bla-Bla à Transports Canada a pris fin, alors que les deux parties n’avaient pu s’entendre sur un renouvellement de bail.

Dernièrement, Transports Canada a publié un avis pour inviter les parties intéressées à soumettre des propositions pour exploiter le restaurant/café de l’aéroport de Sept-Îles.

La date limite pour les entrepreneurs voulant manifester leur intérêt est le 4 novembre.

Transports Canada n’a pas voulu expliquer cette relance ni indiquer si d’autres options étaient prévues.

« Comme la période de soumission est toujours ouverte, et pour des raisons de confidentialité commerciale, nous ne pouvons divulguer aucun renseignement sur les offres reçues ou les entreprises intéressées », s’est limitée à dire Sau Sau Liu, conseillère principale en communications pour Transports Canada.