Le Phare fera le tri de vêtements

La Ressource le Phare, à Port-Cartier, s’est lancé dans un nouveau projet la semaine dernière : celui du tri de vêtements destinés à être reconditionnés en d’autres matières.

L’organisme ne sera pas responsable de recevoir les vêtements. Tout le textile de Port-Cartier devra encore être dirigé vers le Centre d’action bénévole (CAB) de Port-Cartier, qui est en charge de la friperie. C’est le CAB qui fait le tri entre les vêtements qui peuvent encore être portés et ceux qui ne peuvent pas. Les vêtements qui ne peuvent pas être revalorisés seront redirigés vers le Phare.

« Nous, on va trier par catégorie de matière les vêtements comme le polyester ou le nylon », explique la directrice générale du Phare, Mélanie Dorion. Par la suite, les vêtements seront envoyés à Sept-Îles, à l’organisme RecyclezDont. Le nouveau arrivé dans la région a différents projets pour reconditionner la matière.

Cette nouvelle tâche est une très bonne nouvelle pour le Phare. En décembre 2024, le Centre de tri de l’organisme avait été détruit par les flammes, ce qui avait laissé plusieurs employés sans emploi. Le tri de vêtements permettra de créer quatre postes à temps plein.

« C’est une situation parfaite pour nous, parce que le tri de vêtements ressemble au tri de matière recyclable ce qui n’est pas trop déstabilisant pour nos employés », affirme Mme Dorion.

La plupart des employés du Phare vivent avec des limitations fonctionnelles, qu’elles soient physiques, mentales ou intellectuelles.

Comme dans de nombreuses autres régions, les friperies de la région débordent face à la quantité de textiles qu’ils reçoivent. Selon une étude de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles datant de 2023, 20 à 30 tonnes de textiles issus de Recyk&Frip et du Centre de dépannage du Parc Ferland prennent le chemin de l’enfouissement chaque année.

Ainsi, tout projet qui permet de trouver un débouché pour les vêtements comme celui auquel participe le Phare est le bienvenu, croit la directrice.

Reconstruction

Le projet de reconstruction du centre de tri du Phare progresse, indique Mme Dorion. Il est souhaité que la construction s’amorce au printemps 2026. Le Phare travaille avec l’organisme Comité 21 Québec, qui offre des services d’accompagnement dans des projets environnementaux et d’économie circulaire. Il s’agit d’une aide très appréciée par le Phare.

« Ils vont m’aider à chapeauter le projet. Ils ont une grande expertise », dit-elle.

Les derniers mois auront été bénéfiques pour bâtir un projet qui satisfera les besoins de l’ensemble des partenaires du Phare.

« C’est un projet qu’autant les citoyens que les différents acteurs [Ville de Port-Cartier et Éco Entreprises Québec] attendent », affirme la directrice.