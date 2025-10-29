Une première Aire Marine Éducative au Canada… à Sept-Îles !

Par Emy-Jane Déry 10:45 AM - 29 octobre 2025
Temps de lecture :

Vue sur la baie et la ville de Sept-Îles. Photo Port de Sept-Îles

La baie de Sept-Îles deviendra le site de la première Aire Marine Éducative au Canada, une façon innovante de protéger l’environnement directement inspirée de Polynésie française. 

Le concept des Aires Marines Éducatives (AME) consiste à impliquer les jeunes dans la protection de leur environnement marin. Il repose sur trois piliers : connaître la mer, vivre la mer et transmettre la mer.

En 2012, aux îles Marquises, en Polynésie française, un groupe d’élèves de l’école Vahitahi souhaitait protéger leur environnement marin. 

Il faut dire que la réalité de cette petite école primaire est directement liée à l’océan et à ses humeurs. À preuve, l’établissement qui compte une poignée d’élèves a récemment fait l’objet d’une nouvelle construction dite aux « normes para-cycloniques ». En cas de cyclone, l’école se transformerait en abri pouvant résister à des vents soufflant jusqu’à 300 km/h, pour une centaine de personnes. 

Les élèves ont à l’époque proposé de créer une zone protégée qu’ils allaient gérer eux-mêmes.

« Ce projet participatif a inspiré de nombreuses écoles à travers le monde, donnant naissance à un mouvement éducatif international », explique la Corporation de protection de l’Environnement de Sept-Îles (CPESI), dans un communiqué.  

À ce jour, on compte plus de 260 initiatives AME dans divers pays de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique. La première au Canada sera donc développée dans la baie de Sept-Îles par la CPESI, grâce au soutien financier et logistique du Port de Sept-Îles. 

« L’objectif est de sensibiliser les jeunes à la biodiversité marine en les impliquant activement dans la gestion d’un espace naturel », indique-t-on. 

Pour se faire, la Corporation de protection de l’Environnement lance un appel aux enseignants qui souhaiteraient offrir une expérience concrète à leurs élèves autour des enjeux écologiques et citoyens. 

« Le projet d’AME de Sept-Îles offre un cadre idéal pour développer des compétences interdisciplinaires, renforcer le lien au territoire et former les citoyens de demain », fait valoir la CPESI. 

