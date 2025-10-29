Sept-Îles célèbrera la diversité

Les occasions de souligner la Semaine québécoise des rencontres interculturelles ne manqueront pas à Sept-Îles la semaine prochaine.

Du 3 au 9 novembre, la population pourra s’inspirer de différentes cultures présentes à Sept-Îles, qu’elle soit québécoise, chinoise, burkinabè et réunionnaise « avec en bonus des touches, ici et là, d’œuvres du monde entier », souligne les communications de la Ville de Sept-Îles.

Parmi l’éventail d’activités riche et diversifiée de la programmation, en collaboration avec des organismes locaux partenaires, il y a notamment une soirée contes et légendes, des propositions d’œuvres littéraires étrangères, un atelier de cuisine, un ciné-discussion sur l’immigration et un tournoi de soccer.

« Tous pourront trouver une activité qui saura les intéresser et qui les amènera à tisser de nouveaux liens avec ses voisins », souligne-t-on.

Les rendez-vous de cette Semaine québécoise des rencontres interculturelles se dérouleront dans plusieurs lieux emblématiques de la ville, tels que la bibliothèque Louis-Ange-Santerre, le Musée de la Côte-Nord, le Cégep de Sept-Îles et le Centre d’Action bénévole le Virage.

La programmation complète est disponible sur la page Facebook Sept-Îles Fièrement culturelle ainsi que sur le site Internet septiles.ca.