Loi 2 : des médecins de la Côte-Nord accusent le député Montigny de méconnaissance

Par Emy-Jane Déry 3:21 PM - 29 octobre 2025
Le député de René-Lévesque, Yves Montigny. Photo courtoisie

Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord se dit stupéfait par des propos tenus par le député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui témoignent selon eux de sa “méconnaissance” de la réalité des soins dans sa région. 

Le député Yves Montigny s’est exprimé à l’Assemblée nationale, dans le cadre du débat sur la Loi 2 visant à imposer un nouveau mode de rémunération pour les médecins. 

Rappelons que la loi a été adoptée sous bâillon, dans la nuit de vendredi à samedi. Durant le débat entourant cette adoption, le député caquiste Yves Montigny a pris la parole, en dressant un portrait de la situation actuelle du système de santé. 

À travers ses propos, il a notamment affirmé qu’au Québec « 149 000 personnes attendent une chirurgie dont plus de 6 400 depuis plus d’un an ».

« Ces chiffres ne sont pas des statistiques froides. Ils représentent des visages, de vraies personnes, des histoires partout au Québec, à L’Assomption, à Baie-Comeau, à Sept-Îles, partout sur le territoire », a-t-il affirmé. 

Mercredi, dans une lettre ouverte transmise aux médias, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Côte-Nord a déploré « la méconnaissance du député Yves Montigny sur la réalité des soins dans sa région ». 

« Contrairement à ce qu’il affirme, les blocs opératoires de Baie-Comeau et de Sept-Îles figurent parmi les plus fonctionnels du Québec. Nos équipes médicales dévouées opèrent non seulement les patients de la Côte-Nord, mais aussi ceux de Charlevoix, de la Capitale-Nationale et de Québec », a affirmé le Dr Youssef Ezahr, chef du département Anesthésie-Réanimation du CISSS de la Côte-Nord et président du CMDP de la région.  

« Affirmer que les patients nord-côtiers font face à des délais déraisonnables est inexact et injuste envers les professionnels qui assurent un accès rapide et sécuritaire aux soins chirurgicaux », a-t-il précisé au Journal par courriel. « C’est précisément cette méconnaissance du terrain qui nous inquiète, surtout dans le contexte d’une réforme dont les impacts pourraient fragiliser cet équilibre. »

Dans la lettre, il ajoute que les médecins de famille de la Côte-Nord exercent déjà une pratique exigeante et polyvalente : urgence, hospitalisation, CHSLD, obstétrique, soins de première ligne.

« Cette réalité ne peut être comprimée dans une logique de performance administrative conçue à Québec », fait-il valoir. 

Fermetures sur la Côte-Nord 

La Loi 2 que le député Montigny appuie menace l’équilibre de l’offre de santé sur la Côte-Nord, estime le CMDP.

« En imposant un modèle de gestion uniforme et en réduisant la rémunération des médecins allant de 30 à 40 %, cette loi accélérera l’exode médical et risque de provoquer la fermeture de cliniques sur la Côte-Nord », affirme Dr Ezahr. 

Le Conseil dit craindre l’émergence d’une médecine fast-food

« Belle sur un tableau Excel, mais vidée de sa qualité et de son humanité — exactement le contraire de ce que réclament les patients nord-côtiers comme ceux des autres régions », peut-on lire. 

Le CMDP invite M. Montigny à rencontrer les médecins de la Côte-Nord « pour échanger sur les véritables réalités du terrain et sur les conséquences concrètes de ce projet de loi ». 

« Nos professionnels demeurent ouverts au dialogue, mais refusent qu’on sacrifie la qualité des soins et l’avenir du réseau public régional sur l’autel d’une réforme improvisée », conclut-il. 

Au moment de publier, le député Yves Montigny n’avait pas encore donné suite à notre demande d’entrevue. 

