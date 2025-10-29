L’Halloween à Sept-Îles se passe à la caserne et chez les Scouts

Si la météo ne change pas pour vendredi, c’est sous la pluie et le vent que sera célébrée l’Halloween à Sept-Îles. Des activités sont toutefois prévues à l’abri des gouttes, soit à la caserne de la Sécurité incendie et au local du Groupe scout.

L’équipe de la caserne incendie, en collaboration avec le Club Optimiste de Sept-Îles, accueillera les halloweeneux de 18 h 30 à 20 h 30 pour la distribution de friandises, dans les locaux du 31, rue du Père-Divet.

Plusieurs des équipes de services d’urgence de la région se joindront à l’événement, notamment Pêches et Océans, la GRC et la Sûreté du Québec (SQ).

Pour la plupart, ce sont les intervenants qui participent déjà à la Journée des citoyens, indique Julie Boudreau, de l’administration de la Sécurité incendie de Sept-Îles.

En journée, des pompiers feront la tournée d’écoles primaires avec la mascotte Éteint-Tout pour rappeler aux jeunes les consignes pour une Halloween en sécurité.

Du Musée à la caserne

Un couloir sera mis en place dans le stationnement du poste de la SQ pour ceux et celles qui voudront transiter entre la caserne et le Musée de la Côte-Nord où se déroulera le Musée de l’horreur.

Cette activité de Marée Motrice proposera une visite des souterrains de l’endroit, avec un parcours immersif entre 18 h et 21 h.

Films d’horreur chez les Scouts

Le Groupe Scout de Sept-Îles propose aussi une activité pour l’Halloween. Il ramène sa maison hantée, pour une première fois depuis la pandémie.

Ça se passera dès 18 h au 550, avenue Cartier.

La première heure s’adresse surtout aux plus jeunes. Par la suite, c’est sous le thème Films d’horreur.

Toute l’énergie de la Troupe Radisson, qui travaille sur le projet depuis la fin septembre, sera mise pour que « ça vaille la peine de passer nous voir », lance le porte-parole, Alexy Bois.

Tout est inspiré d’un film ou d’un autre, assure-t-il.

La troupe regroupe une vingtaine de jeunes et sept animateurs.

« Le processus de création était super pour les jeunes. On a préféré faire tous les décors et les déguisements le plus possible par nous même au lieu de commander des répliques parfaites sur Internet », indique M. Bois.

Pour une Halloween en sécurité, l’équipe de la SQ et de la Sécurité incendie de Sept-Îles vous font part de quelques recommandations de comportements à suivre :

Avant de partir :

– Utiliser du maquillage au lieu de porter un masque afin de mieux voir et entendre en tout temps;

– Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher;

– Porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes pour être bien vu par les conducteurs;

– Apporter une lampe de poche et l’allumer pour mieux voir et pour être plus visible;

– Informer ses parents de son trajet et de l’heure de son retour.

Durant le trajet

– Rester en groupe ou avec un adulte qui accompagne pour tout le trajet;

– Ne pas entrer dans la maison d’un inconnu;

– Ne pas suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied;

– Parcourir un seul côté de la rue à la fois, traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière;

– Faire inspecter les bonbons par ses parents au retour.