Le gouvernement s’engage à ne pas fermer les postes de la SQ en région

Par Vincent Rioux-Berrouard 3:49 PM - 29 octobre 2025
Une motion à l'Assemblée nationale du Québec a été adoptée pour demander au gouvernement de ne pas fermer les postes auxiliaires de la Sûreté du Québec. Photo Johannie Gaudreault

Les députés de l’Assemblée nationale du Québec ont voté à l’unanimité une motion demandant au gouvernement de ne pas fermer de postes de police de la Sûreté du Québec (SQ) en région.

Ce geste est survenu une journée après la fuite, dans les médias, d’un plan de compressions budgétaires présenté la SQ. Il prévoyait la fermeture de 12 postes de police auxiliaires en région, dont ceux de Havre-Saint-Pierre et de Tadoussac, sur la Côte-Nord.

Le gouvernement a déjà fait savoir qu’il avait demandé à la SQ de refaire son plan visant à réduire ses dépenses.

« Il n’y a aucun plan qui a été approuvé. On regarde dans tous les ministères pour réduire la bureaucratie sans toucher aux services », a affirmé le premier ministre, François Legault, lors de la période des questions, mardi.

La motion qui a été adoptée a été présentée par le porte-parole du Parti québécois (PQ) en sécurité publique et député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau. Ce dernier se dit « partiellement rassuré » par l’engagement du gouvernement de ne pas fermer de postes de police en région.

« Nous sommes fermement opposés à ces compressions qui sont directement le fait des déficits de ce gouvernement dépensier. Cet engagement à ne pas fermer de postes de police n’est que partiellement rassurant, nous surveillerons quelles seront les prochaines étapes entreprises et s’ils reviendront à la charge », a affirmé le député Arseneau par voie de communiqué.

