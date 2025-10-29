Disparition de Pascal Duguay : la SQ lance un avis de recherche

La Sûreté du Québec (SQ) a lancé un avis de recherche pour retrouver Pascal Duguay, mardi, en fin d’après-midi. Ses proches sont sans nouvelles de lui depuis une dizaine de jours.

Pascal Duguay, 49 ans, de Godbout, a été vu pour la dernière fois le 18 octobre dernier, vers 22 h, dans le secteur de la rue Pascal-Comeau, à Godbout.

L’homme se déplacerait à pied ou à bicyclette et pourrait se trouver à proximité des berges, où il a pour habitude de pratiquer la pêche, note-t-on dans l’avis de recherche. Selon les policiers, il pourrait aussi se trouver en zone de chasse. Son entourage a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La disparition de Pascal Duguay a été signalée aux policiers lundi soir. Mardi, des recherches terrestres ont été effectuées en journée, notamment avec l’escouade canine. L’hélicoptère de la SQ a également participé aux opérations.

Les recherches ont repris mercredi matin, mais sans l’hélicoptère, indique le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ.

Description :

Taille : 1,78 m (5 pi 10 po)

Poids : 102 kg (230 lb)

Cheveux : bruns

Yeux : pers

Toute personne qui apercevrait Pascal Duguay est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.