Une nouvelle présidente pour Métaux Torngat

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:45 AM - 28 octobre 2025
Temps de lecture :

Concept préliminaire pour l'usine de Métaux Torngat à Sept-Îles. Image Métaux Torngat

Métaux Torngat a annoncé la nomination de Maryse Bélanger à la présidence de son conseil d’administration.

Cette annonce survient quelques jours seulement après la publication d’un article de Radio-Canada sur l’ancien président du C.A. Thomas F. Gilman. On y apprenait que ce dernier avait fait des dons importants au Parti républicain et qu’il aurait remis en question l’urgence climatique. 

Métaux Torngat a pour projet l’exploitation d’une mine de terres rares dans le nord du Québec, dont le minerai serait traité dans une usine de séparation à Sept-Îles.

L’entreprise explique la nomination de Mme Bélanger par une volonté «de la société à renforcer ses racines québécoises et canadiennes». Ce printemps, Métaux Torngat a procédé à la nomination d’un nouveau chef de la direction avec le Québécois Yves Leduc qui a pris les rênes de l’entreprise.

Originaire du Saguenay et diplômée en géologie de l’Université du Québec à Chicoutimi, Mme Bélanger cumule plus de 35 ans d’expérience au sein de grandes sociétés minières à l’échelle mondiale.

« En tant que présidente du conseil, je m’engage à soutenir les efforts de Métaux Torngat pour répondre aux préoccupations environnementales et promouvoir un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes », a déclaré Maryse Bélanger par voie de communiqué.

