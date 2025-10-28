Une fermeture du poste de la SQ à Havre-Saint-Pierre serait inacceptable, clame la préfète

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:34 PM - 28 octobre 2025
Une possible fermeture du poste auxiliaire de la SQ à Havre-Saint-Pierre est jugée comme étant inacceptable par la préfète de la MRC. Photo archives, Alexandre Caputo

Un plan de compressions budgétaires de la Sûreté du Québec (SQ) qui aurait entraîné la fermeture du poste auxiliaire à Havre-Saint-Pierre a créé des inquiétudes dans la région.

Mardi matin, le bureau d’enquête du Journal de Montréal révélait que la SQ prévoyait fermer 12 postes de police auxiliaires en région, dont celui de Havre-Saint-Pierre et de Tadoussac.

Le ministère de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a fait une sortie en après-midi, pour indiquer que la SQ devait retravailler son plan visant à réduire ses dépenses.

« La sécurité de nos communautés est et demeurera une priorité de notre gouvernement. On doit s’attaquer à la bureaucratie, y compris à la SQ, sans impact sur les citoyens. Je m’attends donc à recevoir un nouveau plan de la SQ », a affirmé le ministre de la Sécurité publique.

La préfète de la Minganie considère que la fermeture du poste de Havre-Saint-Pierre aurait été inacceptable. 

« Il faut conserver nos services de proximité et avoir des services adaptés à nos réalités régionales. La Minganie, on est peu populeux, mais on a un énorme territoire. On doit avoir des services directement chez nous », affirme Meggie Richard.

La préfète de la Minganie s’est dite rassurée par la déclaration du ministre Lafrenière, parce que le plan initial a suscité beaucoup d’inquiétudes dans la population.

Meggie Richard affirme qu’elle restera vigilante dans les prochaines semaines et mois, pour veiller au maintien du service.

Le nouveau plan de la SQ devra tenir compte des réalités de la Minganie et garantir le maintien des services.

« Je vais faire toutes les interventions nécessaires pour rappeler au gouvernement que l’on veut une décentralisation des services, comme avec la Sûreté du Québec actuellement, où on a un service adapté à notre MRC », dit-elle.

