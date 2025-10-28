Rio Tinto IOC investit 50 000$ pour l’accès aux soins de santé

Rio Tinto IOC offre une contribution de 50 000$ à l’organisme Hope Air qui aide des résidents de Sept-Îles et de Labrador Ouest ayant besoin de parcourir de longues distances pour accéder à des soins médicaux essentiels.

La somme en question provient du Fonds d’investissement social de Rio Tinto IOC, qui favorise le bien-être et la résilience des communautés, ainsi que l’accès aux services locaux et aux infrastructures sociales.

Hope Air est un organisme caritatif national canadien qui offre gratuitement le transport et l’hébergement aux personnes à faible revenu qui doivent se déplacer loin de chez elles pour recevoir des soins médicaux. Hope Air est déjà bien présent dans la région. En 2024, il a organisé 116 vols pour des patients de Sept-Îles et 104 voyages pour des patients de Labrador Ouest.

« Grâce à notre Fonds d’investissement social, nous nous réjouissons d’appuyer le travail de Hope Air visant à réduire le fardeau des déplacements pour les patients et les familles vivant dans des régions éloignées. En tant qu’entreprise présente dans les communautés du Nord, nous reconnaissons l’importance de soutenir un accès équitable aux soins de santé essentiels », explique Mike McCann, président et chef de la direction de Rio Tinto IOC.

À Sept-Îles, ce service a notamment pu aider le jeune Vincent, âgé de huit ans, qui souffre de problèmes de santé complexes qui nécessitent des visites régulières à Québec. Sa mère, Nicole, apprécie grandement les services de Hope Air qui lui permettent d’éviter de faire l’aller-retour entre Québec et Sept-Îles qui prend huit heures sur la route.

« Je suis mère monoparentale de cinq enfants. Hope Air m’aide non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan organisationnel, et me permet de retrouver ma famille plus rapidement », dit-elle.