Pas de débat électoral pour la mairie de Port-Cartier

À quelques jours du scrutin pour la mairie de Port-Cartier, les candidats se disent déçus par l’absence de la tenue d’un débat dans la troisième ville la plus populeuse de la Côte-Nord.

Il n’y aura pas de débat, dans le cadre de la campagne électorale municipale 2025 à Port-Cartier. Il n’y avait pas eu de débat lors de la dernière élection, en 2021, parce que le maire Alain Thibault avait été réélu par acclamation.

La Chambre de commerce de Port-Cartier a tenté, cette fois, d’organiser un débat. Il semblerait, cependant, que les conditions n’étaient pas réunies pour réussir la tenue d’un tel événement, en un si court laps de temps.

« Pour maintes raisons, entre autres, trouver un modérateur sans lien avec aucun des candidats actuels, les administrateurs ont été guidés par la prudence en décidant de ne pas organiser d’événement », indique par voie de communiqué, la Chambre de commerce de Port-Cartier.

Il s’agit d’une déception pour le maire sortant Alain Thibault, étant donné qu’il y a des débats qui ont été organisés dans d’autres municipalités de la région, mais pas à Port-Cartier, qui est la troisième ville la plus populeuse de la Côte-Nord.

« Je trouve cela triste pour les citoyens. Un débat aurait été une belle occasion d’entendre les candidats, leurs visions et leurs programmes », dit-il.

Un sentiment qui est partagé par la conseillère sortante, Danielle Beaupré, qui se présente à la mairie. Elle explique qu’une des priorités des différents candidats est de se faire connaître auprès de la population. Dans les circonstances, un débat est une très belle tribune.

« Ce n’est pas tout le monde qui nous connaît… L’avantage aurait vraiment été là avec un débat, mais on se fait connaître autrement en faisant campagne », dit-elle.

Gilles Fournier, aussi candidat à la mairie, va dans le même sens que ses adversaires politiques.

« Avec un débat, on aurait pu voir l’expérience des candidats et la connaissance des dossiers », explique M. Fournier.

Quatre candidats se présentent à la mairie de Port-Cartier. Il s’agit de Danielle Beaupré, Gilles Fournier, Gabriel Robert et Alain Thibault.