La Côte-Nord réclame une planification régionale de l’immigration

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord demande au gouvernement du Québec de régionaliser la planification de l’immigration.

« Les réalités de Montréal ou de Québec ne sont pas celles de la Côte-Nord. Réduire les seuils d’immigration de façon uniforme, sans tenir compte des besoins locaux, n’est pas réaliste », peut-on lire dans un mémoire, déposé aujourd’hui à l’Assemblée nationale.

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord participe aux audiences publiques en lien avec la planification de l’immigration au Québec pour la période 2026-2029.

Le président, Marcel Furlong, et le coordinateur, Benjamin Ducornait, ont présenté leur mémoire à la Commission des relations avec les citoyens.

L’objectif est de défendre les particularités de la région.

« L’immigration joue un rôle essentiel dans le maintien et le développement de l’économie de la Côte-Nord », y est-il inscrit. « De nombreux postes, y compris des emplois à responsabilités, sont aujourd’hui occupés par des immigrants temporaires qui aspirent à s’installer durablement. »

Le mémoire relate les enjeux de la fermeture récente du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), comme la fermeture de commerces, l’augmentation du phénomène de « fly-in fly-out », les pressions accrues sur le logement et les services ainsi que l’appauvrissement fiscal des municipalités.

Réalité des entreprises régionales

Selon le sondage de l’Assemblée, réalisé avec les chambres de commerce de la région, 72% emploient des travailleurs étrangers temporaires (TET) avec permis fermé, et 50% rapportent un délai moyen de recrutement de plus de 6 mois pour un poste, toutes catégories confondues.

Les entreprises expriment leur incompréhension face à une règle uniforme, une crainte de fermetures et de pertes de services ainsi que leur besoin d’exemptions ou de plafonds adaptés pour les régions éloignées.

Recommandations

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord fait plusieurs recommandations.

Tout d’abord, elle demande d’intégrer la régionalisation comme principe directeur de la planification de l’immigration, avec des quotas par région.

Ensuite, elle recommande de rétablir les programmes qui favorisent la rétention des immigrants déjà présents en région, d’adapter les plafonds et exemptions pour les Travailleurs étrangers temporaires dans les régions éloignées et simplifier les démarches administratives pour les employeurs et les travailleurs.

Finalement, les instances régionales doivent être introduites dans la définition et la gestion des cibles d’immigration.