Une bonne participation au vote par anticipation à Sept-Îles

Déjà près de 14 % des électeurs de Sept-Îles se sont prononcés dans le cadre des élections municipales 2025. Le taux de participation au vote par anticipation lors de l’élection partielle à la mairie en 2023 avait été de 8,3 %.

Pas moins de 2 453 personnes ont été voter par anticipation le 26 octobre à Sept-Îles, en plus des 411 citoyens qui ont procédé au bureau de la présidente d’élection le 24 octobre.

Au total, ce sont 2 864 électeurs qui ont déjà exercé leur droit sur les 20 683 personnes admissibles à voter.

« Il y a eu une affluence importante », a fait savoir la présidente des élections pour la Ville de Sept-Îles, Jessica Bilodeau, au sujet du vote par anticipation.

Par moments, il y a eu beaucoup d’attente pour certains districts, a-t-elle ajouté, à propos de l’attente qui dépassait parfois l’heure.

La file était nombreuse d’un district à l’autre dès l’ouverture du bureau situé au gymnase du Centre socio-récréatif.

« Tout le monde arrivait en même temps pour les districts », a dit Mme Bilodeau.

La Ville de Sept-Îles avait gardé la même formule pour le vote par anticipation en n’ayant qu’un bureau de vote central, en plus de ceux en périphérie (Clarke City et Moisie).

« Les gens étaient motivés à venir voter », a souligné la présidente des élections.

Le bon déroulement de la journée du 26 octobre avec les équipes en place confirme à Jessica Bilodeau que le personnel est prêt pour la journée du scrutin du 2 novembre à l’école Jean-du-Nord.