Les Nord-Côtiers disputent leurs premiers matchs à la maison

Par Johannie Gaudreault 9:29 AM - 27 octobre 2025
Temps de lecture :

Les formations des Nord-Côtiers ont performé devant leurs partisans au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau cette fin de semaine. Photo courtoisie

Le hockey d’élite a pris d’assaut le Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau les 25 et 26 octobre, alors que les Nord-Côtiers M13AAA et M15AAA disputaient leurs premiers matchs locaux de la saison.

Après deux fins de semaine sur la route, les jeunes joueurs ont enfin pu se produire devant leurs partisans dans une atmosphère survoltée.

Pour cette soirée d’ouverture, la franchise nord-côtière accueillait le Blizzard du Séminaire Saint-François, une organisation réputée dont les deux formations (M13AAA et M15AAA) occupent le sommet de la division Entrepôt du Hockey.

Deux victoires pour les M13AAA

Les Nord-Côtiers M13AAA ont amorcé le week-end de brillante façon samedi, imposant leur rythme dès la mise au jeu. « Grâce à un jeu collectif discipliné et un excellent travail défensif, ils ont signé une victoire bien méritée de 3 à 2 face aux meneurs du classement », relate le coordonnateur Thomas Gagnon.

Dimanche, la troupe nord-côtière a confirmé son excellent départ en signant une deuxième victoire consécutive, cette fois par la marque de 4 à 2.

Des M15AAA combatifs malgré l’adversité

De leur côté, les M15AAA, menés par l’entraîneur André Deschênes, ont montré de belles choses malgré deux défaites face au Blizzard. Samedi, après une première période dominée 2 à 0, ils ont vu leurs adversaires reprendre le dessus pour l’emporter 6 à 3.

Le lendemain, les Nord-Côtiers ont livré un autre duel serré, s’inclinant 7 à 4 à l’issue d’un match intensément disputé.

« Malgré le résultat, les Nord-Côtiers ont démontré qu’ils pouvaient rivaliser avec la meilleure équipe de la division », souligne M. Gagnon.

Une organisation en pleine croissance

Ce week-end d’ouverture marque une étape importante pour les Nord-Côtiers, membres de la Ligue de hockey d’excellence du Québec. L’organisation continue de miser sur le développement du talent régional, le dépassement de soi et la fierté nord-côtière.

« Les efforts conjoints des joueurs, du personnel d’entraîneurs, des parents et des bénévoles permettent à nos jeunes de vivre une expérience enrichissante, tout en représentant fièrement la Côte-Nord », conclut le coordonnateur.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La fréquentation des banques alimentaires fracasse un nouveau record

Petit Donnie, celui qui pédale vers le bout du monde

Un engouement pour le vote par anticipation à Sept-Îles

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

La fréquentation des banques alimentaires fracasse un nouveau record

Consulter la nouvelle

Petit Donnie, celui qui pédale vers le bout du monde

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord