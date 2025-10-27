Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam

Le Prix Personnalité de l’année pour honorer Ginette Lehoux

Par Sylvain Turcotte 2:36 PM - 27 octobre 2025
Temps de lecture :

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam reconnaîtra l’héritage de Ginette Lehoux à la communauté d’affaires en donnant son nom au prix Personnalité de l’année de son Gala les Météores. Photo archives Michel Frigon

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM) honorera la mémoire de Ginette Lehoux, décédée en mai 2024. Le prix Personnalité de l’année de son Gala les Météores portera dorénavant son nom.

Ginette Lehoux, figure marquante au niveau du sport à Sept-Îles, particulièrement au patinage artistique, a été la directrice de la Chambre de commerce durant plus de vingt ans.

Elle a profondément marqué l’histoire de la Chambre et de la communauté d’affaires nord-côtière, contribuant à sa croissance et à son rayonnement. 

Mme Lehoux a renforcé le dynamisme entrepreneurial du territoire et a rapproché les acteurs économiques autour d’une vision commune.

« Rebaptiser ce prix en son nom est une manière pour la Chambre de souligner l’ampleur de son héritage et de préserver sa mémoire au sein de notre organisation », souligne Christophe James, directeur général de la CCSIUM.

Le Prix Ginette-Lehoux sera décerné pour une première fois au 31e Gala du 1er novembre. Ce prix récompense une personne dont l’engagement, le leadership et les réalisations ont eu un impact significatif sur la communauté nord-côtière.

Ce changement de nom pour le prix de Personnalité de l’année vise à reconnaître l’engagement exceptionnel de Mme Lehoux et son apport durable au développement économique et social de Sept-Îles.

” La Chambre de commerce remercie chaleureusement la famille Lehoux pour sa collaboration et sa confiance dans la mise en place de cette reconnaissance symbolique “, mentionne M. James.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Beckman est le joueur de la semaine de la LHJMQ

Toujours pas plus de monde sur la Côte-Nord, mais un des meilleurs PIB par habitant au Québec

L’écart entre les riches et les pauvres s’aggrave sérieusement au Québec et au Canada

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Beckman est le joueur de la semaine de la LHJMQ

Consulter la nouvelle

Toujours pas plus de monde sur la Côte-Nord, mais un des meilleurs PIB par habitant au Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord