Le Prix Personnalité de l’année pour honorer Ginette Lehoux

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM) honorera la mémoire de Ginette Lehoux, décédée en mai 2024. Le prix Personnalité de l’année de son Gala les Météores portera dorénavant son nom.

Ginette Lehoux, figure marquante au niveau du sport à Sept-Îles, particulièrement au patinage artistique, a été la directrice de la Chambre de commerce durant plus de vingt ans.

Elle a profondément marqué l’histoire de la Chambre et de la communauté d’affaires nord-côtière, contribuant à sa croissance et à son rayonnement.

Mme Lehoux a renforcé le dynamisme entrepreneurial du territoire et a rapproché les acteurs économiques autour d’une vision commune.

« Rebaptiser ce prix en son nom est une manière pour la Chambre de souligner l’ampleur de son héritage et de préserver sa mémoire au sein de notre organisation », souligne Christophe James, directeur général de la CCSIUM.

Le Prix Ginette-Lehoux sera décerné pour une première fois au 31e Gala du 1er novembre. Ce prix récompense une personne dont l’engagement, le leadership et les réalisations ont eu un impact significatif sur la communauté nord-côtière.

Ce changement de nom pour le prix de Personnalité de l’année vise à reconnaître l’engagement exceptionnel de Mme Lehoux et son apport durable au développement économique et social de Sept-Îles.

” La Chambre de commerce remercie chaleureusement la famille Lehoux pour sa collaboration et sa confiance dans la mise en place de cette reconnaissance symbolique “, mentionne M. James.