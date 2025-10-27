L’Académie de judo de Sept-Îles récolte sept médailles à Jonquière

Par Sylvain Turcotte 11:55 AM - 27 octobre 2025
Temps de lecture :

Laurianne Rodgers (au centre) et Laurence Dubé (;a gauche) de l'Académie de judo de Sept-Îles, respectivement médaillées d'or et d'argent chez les U16, moins 52 kg, à la Coupe Louis Page de Jonquière. Photo courtoisie

Une première compétition provinciale en cette saison 2025-2026 était à l’horaire en fin de semaine pour l’Académie de judo de Sept-Îles. Elle comptait onze judokas à la Coupe Louis Page de Jonquière.

La récolte septilienne a été de sept médailles, dont deux pour Laurianne Rodgers (or chez les U16, moins 52 kg et argent chez les U18) et Leiya Chiasson (or chez les U18, moins 52 kg, argent chez les U21/Seniors).

Les autres médaillés de l’Académie de judo sont Laurence Dubé (argent chez les U16, moins 52 kg), Léanne Martin (argent chez les U18, moins 63 kg) et Jérémy Gauthier (bronze, Newaza, plus de 81 kg).

Giulia Dinucci, Déreck Duguay, Manny Bernatchez, Francois-Xavier Beaudin et Marco Roy représentaient aussi l’Académie à la Coupe Louis Page.

” Un immense bravo à toute l’équipe pour votre travail et votre attitude exemplaire sur et hors du tatami “, est-il écrit sur la page Facebook de l’Académie de judo de Sept-Îles, qui remercie également ses entraîneurs, parents et bénévoles qui rendent les déplacements possibles.

Quatre compétitions sont au calendrier pour les judokas septiliens pour le mois de novembre, à commencer par l’Omnium du Québec, du 7 au 9 , à Longueuil, suivi de la Coupe continentale à Montréal du 12 au 16, de la Finale régionale des Jeux du Québec – Côte-Nord, à Baie-Comeau, le 22 novembre, et, pour finir, le Tournoi de développement, à Repentigny, les 29 et 30 novembre.

