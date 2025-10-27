Beckman est le joueur de la semaine de la LHJMQ

Par Karianne Nepton-Philippe 1:26 PM - 27 octobre 2025
Temps de lecture :

Lucas Beckman est le joueur de la semaine. Photo Kassandra Blais

Le plus récent Joueur de la semaine Vidéotron dans la LHJMQ est le gardien de but du Drakkar, Lucas Beckman.

En deux matchs à domicile, l’athlète de 18 ans originaire de Montréal a obtenu une fiche de 2-0-0-0 avec une moyenne d’efficacité de 1,00, un pourcentage d’arrêts de ,968% et un jeu blanc pour aider sa troupe à remporter ses deux premiers matchs de la saison.

Lors du premier match contre Rimouski, le 24 octobre, il a réalisé 24 arrêts dans un triomphe de 5-2. C’était la première victoire de la saison pour le Drakkar ainsi que pour Beckman, qui a arrêté les six tirs dirigés vers lui en troisième période pour préserver la victoire.

Le lendemain, l’équipe a connu son premier blanchissage. Cette fois, Beckman a repoussé les 37 tirs dirigés vers lui et le Drakkar a remporté une victoire de 3-0 sur l’Océanic. Beckman a été nommé la première étoile du match après avoir signé le huitième jeu blanc en saison régulière de sa carrière LHJMQ.

Lucas Beckman affiche une moyenne sa moyenne de buts alloués de 2,54 et son pourcentage d’arrêts est de ,917%.

