Un engouement pour le vote par anticipation à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 4:21 PM - 26 octobre 2025
Temps de lecture :

Photo Élections Québec

Les citoyens se déplacent en bon nombre en cette journée de vote par anticipation à Sept-Îles pour les élections municipales, ce qui explique l’attente en première moitié de journée.

« Il y a un engouement important cette année pour les élections, c’est simplement une question de circonstances que les gens dans un même secteur arrivent en même temps », indique la présidente des élections pour la Ville de Sept-Îles, Jessica Bilodeau.

Elle mentionne qu’à l’ouverture des bureaux, il y avait une quarantaine de personnes qui faisaient la file au Centre socio, ce qui a pu contribuer « à faire un bouchon qui a pris environ deux heures à diminuer ».

Neuf bureaux de votes sont rassemblés au gymnase du Centre socio-récréatif, trois à Clarke City, deux à Moisie et un au Corossol.

« D’une élections à l’autre, il n’y a qu’un seul bureau de vote par district lors de la journée du vote par anticipation », fait savoir Madame Bilodeau.

Il est possible de voter par anticipation jusqu’à 20 h.


Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Nyctales de Tengmalm : quel futur pour la conservation ?

Messmer revient hypnotiser la Côte-Nord

Élections municipales : c’est jour de vote par anticipation

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Nyctales de Tengmalm : quel futur pour la conservation ?

Consulter la nouvelle

Messmer revient hypnotiser la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord