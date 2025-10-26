Un engouement pour le vote par anticipation à Sept-Îles

Les citoyens se déplacent en bon nombre en cette journée de vote par anticipation à Sept-Îles pour les élections municipales, ce qui explique l’attente en première moitié de journée.

« Il y a un engouement important cette année pour les élections, c’est simplement une question de circonstances que les gens dans un même secteur arrivent en même temps », indique la présidente des élections pour la Ville de Sept-Îles, Jessica Bilodeau.

Elle mentionne qu’à l’ouverture des bureaux, il y avait une quarantaine de personnes qui faisaient la file au Centre socio, ce qui a pu contribuer « à faire un bouchon qui a pris environ deux heures à diminuer ».

Neuf bureaux de votes sont rassemblés au gymnase du Centre socio-récréatif, trois à Clarke City, deux à Moisie et un au Corossol.

« D’une élections à l’autre, il n’y a qu’un seul bureau de vote par district lors de la journée du vote par anticipation », fait savoir Madame Bilodeau.

Il est possible de voter par anticipation jusqu’à 20 h.



