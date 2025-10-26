La Côte-Nord au cœur d’un projet pour verdir le Nord

Un financement de près de 300 000 $ permettra à Environnement Côte-Nord et ses partenaires de promouvoir les énergies renouvelables dans les chalets et installations situés au nord du 49e parallèle.

Le projet vise à réduire la dépendance aux génératrices et au propane dans une région où de nombreux bâtiments ne sont pas reliés au réseau d’Hydro-Québec.

Environnement Côte-Nord, le Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Centre des technologies des énergies renouvelables et du rendement énergétique (Centre TERRE) du Cégep de Jonquière unissent leurs forces pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables en territoire public.

Leur projet commun, soutenu par un financement de près de 300 000 $, permettra de mieux comprendre et réduire l’usage des énergies fossiles dans les zones isolées au nord du 49e parallèle.

Sur la Côte-Nord, où des milliers de chalets ne sont pas connectés au réseau d’Hydro-Québec, les génératrices à essence et au diésel demeurent la principale source d’énergie. Le projet vise à outiller les occupants de ces bâtiments afin qu’ils puissent optimiser leurs systèmes photovoltaïques et réduire leur consommation de carburants polluants.

Portrait régional

Un portrait énergétique régional sera d’abord dressé à l’aide de l’outil en ligne monchaletvert.com. Ces données permettront de mieux comprendre les habitudes de consommation et les possibilités d’amélioration.

Parallèlement, un guide pratique sur l’entretien et l’efficacité des systèmes solaires sera conçu et distribué aux utilisateurs du territoire.

Le projet comporte aussi un important volet de formation. D’ici juin 2026, des activités seront offertes sur la Côte-Nord, incluant une partie théorique en ligne et une journée de formation en personne. Des webinaires grand public et une conférence en 2026 viendront compléter la démarche.

« Nous sommes heureux de notre participation à ce projet, comme la région de la Côte-Nord comporte beaucoup d’installations en territoire public. Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires, surtout la Société du Plan Nord pour le financement accordé », souligne Sébastien Caron, directeur général d’Environnement Côte-Nord.

Ce projet bénéficie du soutien financier de la Société du Plan Nord, du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, du CRSNG, du Cégep de Jonquière, ainsi que de plusieurs MRC nord-côtières, dont celles de Manicouagan, Sept-Rivières, la Haute-Côte-Nord, Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent.