Élections municipales : c’est jour de vote par anticipation

Par Sylvain Turcotte 11:44 AM - 26 octobre 2025
Temps de lecture :

C'est jour de vote par anticipation ce 26 octobre. Photo Élections Québec

Les citoyens qui ne pourront se prévaloir de leur privilège de voter le 2 novembre peuvent le faire par anticipation en ce dimanche 26 octobre, entre 12 h et 20 h.

À Sept-Îles, il y a quatre endroits pour procéder selon la section de vote. Il y a le Centre socio-récréatif (sections 4 à 23, 25 à 49 ainsi que 46 et 47), le Centre communautaire Wilfrid-Gallienne à Moisie (sections 41 à 45), le Centre Roger-Smith de Clarke City (sections 1 à 3) et l’Édifice le Corossol (sections 24).

Soulignons que le bureau de vote itinérant se déplacera le 27 octobre au CHSLD Gustave-Gauvreau, à l’Hôpital de Sept-Îles et à la Résidence des Bâtisseurs. 

Pour Port-Cartier, les endroits pour voter par anticipation sont le Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier (sections 1 à 10), le Centre Cartier (sections 11 à 17) et le Club de l’Âge d’Or de Rivière-Pentecôte (sections 18 et 19).

À Havre-Saint-Pierre, ça se fait à l’école Leventoux.

Rappelons que les électeurs doivent avoir avec eux une pièce d’identité pour voter. Pour faciliter le déroulement, il est recommandé d’avoir en main son carte de rappel de l’électeur (carton jaune).

Élections municipales : des services de transport gratuits pour aller voter à Sept-Îles

