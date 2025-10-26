De nouvelles championnes dans la Ligue de touch football de Sept-Îles

C’était jour de finales pour la Ligue de touch football de Sept-Îles le 25 octobre. Une nouvelle équipe a finalement été couronnée du côté féminin, alors que, chez les hommes, les champions en titre, ont assuré leur défense.

Depuis assurément une douzaine d’années, seules les Rouges et les Mauves revendiquaient les grands honneurs des séries de la Ligue de touch football de Sept-Îles.

Ce règne a pris fin samedi avec la conquête des Vertes (Société Immobilière Bouchard), qui avaient bouclé le calendrier régulier avec une fiche de 0,500. (6 victoires-6 défaites). Elles ont eu raison des Mauves (TC3 Construction/Prévention Incendie Nordik) par la marque de 21-7

Tirant de l’arrière 7-6 au troisième quart, les Vertes ont réalisé une interception qui a changé l’allure de la rencontre.

La présidente de la Ligue de touch football ne pouvait que se réjouir du titre de la jeune équipe des Vertes. « Ça prend de la relève. Elles se sont faites coacher et elles se sont approprié le sport », a mentionné Alexandra Breton.

Prise 2

Dans une reprise de la finale de l’an dernier, la formation Artelia Canada, parfaite en saison régulière (fiche de 12-0), a une fois de plus eu le meilleur sur TC3 Construction, cette fois par la marque de 20-13, un contraste avec le pointage de 39-21 du 26 octobre 2025.

Alexandra Breton s’attendait à une domination des gris en finale en raison de l’absence du quart de TC3 Construction, Xavier Lajoie, mais le match fut plus serré que l’an dernier

« Il y a du beau calibre dans la ligue. Ç’a été serré toute l’année. Le sport est en santé, et il y a aussi de la relève chez les gars », a-t-elle souligné.

La présidente a tenu à remercier les arbitres, même si ce n’est toujours pas facile à ce niveau pour en avoir. Elle a notamment parlé de la contribution et de la présence de Brian Traverse et Manon Renneteau. « S’ils ne sont pas là, il n’y a pas d’arbitres (ou presque). »

Honneurs individuels

Joueur/Joueuse des finales

Femmes : Gabrielle Hurteau (Les Vertes)

Hommes : Frédéric Clements (Artelia Canada)

MVP de la saison

Femmes : Kim Mayrand, les Rouges – La Compagnie (10 touchés et 9 interceptions)

Hommes : Alexis Mimeault, Artelia Canada (119 des 366 points de son équipe attribués à sa fiche)

Trophée Fred Lebel (attitude, personnalité et éthique sportive)

Femmes : Marie-Pier Primard (Les Vertes)

Hommes : Justin Landry (Cantine Boudreault)