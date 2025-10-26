De nouvelles championnes dans la Ligue de touch football de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 7:20 PM - 26 octobre 2025
Temps de lecture :

Les Vertes, les championnes de la finale féminine de la Ligue de touch football de Sept-Îles. Elles ont mis fin au règne des Mauves et des Rouges, qui se sont échangé les titres au cours assurément des douze dernières années. Photo courtoisie

C’était jour de finales pour la Ligue de touch football de Sept-Îles le 25 octobre. Une nouvelle équipe a finalement été couronnée du côté féminin, alors que, chez les hommes, les champions en titre, ont assuré leur défense.

Depuis assurément une douzaine d’années, seules les Rouges et les Mauves revendiquaient les grands honneurs des séries de la Ligue de touch football de Sept-Îles.

Ce règne a pris fin samedi avec la conquête des Vertes (Société Immobilière Bouchard), qui avaient bouclé le calendrier régulier avec une fiche de 0,500. (6 victoires-6 défaites). Elles ont eu raison des Mauves (TC3 Construction/Prévention Incendie Nordik) par la marque de 21-7

Tirant de l’arrière 7-6 au troisième quart, les Vertes ont réalisé une interception qui a changé l’allure de la rencontre.

La présidente de la Ligue de touch football ne pouvait que se réjouir du titre de la jeune équipe des Vertes. « Ça prend de la relève. Elles se sont faites coacher et elles se sont approprié le sport », a mentionné Alexandra Breton.

Prise 2

Dans une reprise de la finale de l’an dernier, la formation Artelia Canada, parfaite en saison régulière (fiche de 12-0), a une fois de plus eu le meilleur sur TC3 Construction, cette fois par la marque de 20-13, un contraste avec le pointage de 39-21 du 26 octobre 2025.

Alexandra Breton s’attendait à une domination des gris en finale en raison de l’absence du quart de TC3 Construction, Xavier Lajoie, mais le match fut plus serré que l’an dernier

« Il y a du beau calibre dans la ligue. Ç’a été serré toute l’année. Le sport est en santé, et il y a aussi de la relève chez les gars », a-t-elle souligné.

La présidente a tenu à remercier les arbitres, même si ce n’est toujours pas facile à ce niveau pour en avoir. Elle a notamment parlé de la contribution et de la présence de Brian Traverse et Manon Renneteau. « S’ils ne sont pas là, il n’y a pas d’arbitres (ou presque). »

Honneurs individuels

Joueur/Joueuse des finales
Femmes : Gabrielle Hurteau (Les Vertes)
Hommes : Frédéric Clements (Artelia Canada)

MVP de la saison
Femmes : Kim Mayrand, les Rouges – La Compagnie (10 touchés et 9 interceptions)
Hommes : Alexis Mimeault, Artelia Canada (119 des 366 points de son équipe attribués à sa fiche)

Trophée Fred Lebel (attitude, personnalité et éthique sportive)
Femmes : Marie-Pier Primard (Les Vertes)
Hommes : Justin Landry (Cantine Boudreault)

Un deuxième titre de suite, chez les hommes, pour Artelia Canada (FNX Innov en 2024). Photo Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Hockey Senior AA : les Gaulois viennent à bout des Basques

Le Husky benjamin de Jean-du-Nord/Manikoutai prolonge sa saison

Hockey Senior AA | Des Gaulois de Port-Cartier plus physiques et matures

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Sport

Hockey Senior AA : les Gaulois viennent à bout des Basques

Consulter la nouvelle
Sport

Le Husky benjamin de Jean-du-Nord/Manikoutai prolonge sa saison

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord