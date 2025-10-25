Le Husky benjamin de Jean-du-Nord/Manikoutai prolonge sa saison

Par Sylvain Turcotte 1:11 PM - 25 octobre 2025
La formation benjamine du Husky sera de la finale dans deux semaines, après avoir couronnée sa saison régulière avec une cinquième victoire en six matchs. Photo Sylvain Turcotte

Fort d’une deuxième demie de 33 points, la formation benjamine du Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles sera de la finale de sa ligue.

L’équipe de l’entraîneur Frédéric Clements pouvait confirmer sa place en finale avec une victoire sur les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour, samedi matin, et c’est ce qu’elle a fait à domicile. Le Husky, qui tirait de l’arrière 8-4 à la mi-temps, s’est imposé au final avec une marque de 37-8.

Benjamin Dion (courses de 54 et 98 verges), Henri Bellerive (course de 34 verges), Cédrick Tremblay (course de 44 verges) et Zachary Chapados (course de 20 verges) ont sonné la charge pour les vainqueurs au chapitre des touchés. Défensivement, Loïc Bélanger et Jordan Lapierre ont chacun réalisé une interception. Dereck Collard a terminé le duel avec sept plaqués solos et trois assistés.

«  En montagnes russes comme match », de dire d’emblée Frédéric Clements.

Le message des entraîneurs était de jouer cette partie comme une demi-finale, même s’il s’agissait de sa dernière du calendrier régulier.

Le stress d’évoluer devant ses partisans n’a pas joué en faveur du Husky en première moitié de rencontre. Il y avait également le fait qu’Alma avait eu le dessus sur Sept-Îles en ouverture de saison.

« On a remis les bons mots dans le cerveau des jeunes à la demie et ils ont bien fait par la suite. Tout le monde y a mis du sien », a mentionné Coach Clements.

Sa troupe a quatre gros entraînements avant sa finale au calendrier le week-end des 8 et 9 novembre. L’identité de son adversaire reste à déterminer pour le duel qui aura lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Quant à la formation juvénile du Husky, elle disputera son dernier match du calendrier le 1er novembre, dès 9 h, à la maison, en recevant les Mustangs de l’école Odyssée Dominique-Racine de Saguenay. Ce match sera déterminant pour les porte-couleurs de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai pour une place en finale.

