Hockey Senior AA : les Gaulois viennent à bout des Basques

Les Gaulois – Groupe PCR de Port-Cartier sont sortis victorieux d’un match serré face aux Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles, pour le deuxième week-end d’activités de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM.

C’est grâce à trois buts au dernier vingt que la troupe de l’entraîneur Alain Desrosiers est parvenue à l’emporter 5-3 pour son premier match de la saison 2025-2026, devant ses partisans, samedi soir.

Fil du match

Les Basques ont été les premiers à s’inscrire au pointage. Greg Tremblay a touché la cible lors d’un avantage numérique de deux hommes pour le seul but de l’engagement initial.

Solide en première période, le gardien de Sept-Îles, Étienne Mercier, a cédé deux fois en l’espace de 41 secondes en début deuxième période, résultat d’une déviation par Jean-Frédérik Girard (avantage numérique) et d’une échappée de Maxim Deroy.

Mathieu Asselin a nivelé la marque plus tard en période médiane. Alex Jalbert a profité d’un cadeau du côté de la mitaine de Joël Grondin pour donner les devants aux Basques, avec un peu plus de six minutes à faire en deuxième.

Deux buts d’un des nouveaux venus chez les Gaulois, Junah Croteau, ont procuré l’avance aux Gaulois, 4-3. Nicolas Mayrand a fermé les livres avec un but dans un filet désert.

Échos des entraîneurs

En marge de la saison, Alain Desrosiers avait parlé de maturité pour son équipe et c’est ce qu’il a vu d’elle alors qu’elle n’a pas paniqué, même si elle tirait de l’arrière après deux périodes.

” On voyait que nos gars étaient mieux dans la game dès la deuxième. Pour certains, c’était une première expérience dans cette ligue. On est arrivé confiant en troisième “, a résumé l’entraîneur-chef de la formation port-cartoise.

Il a souligné la belle performance du gardien de Sept-Îles, qui a tenu son équipe dans le match, et la prestation des Basques.

Dans le camp adverse, Érick Miousse a parlé de match serré et que Port-Cartier a été plus opportuniste.

” Port-Cartier ne lâche jamais. C’est tout en leur honneur “, a-t-il mentionné en entrevue.

Il était satisfait de voir que son équipe ait répondu à son message de mieux sortir que lors du match de la semaine dernière à Baie-Comeau. Il a souligné le brio de son gardien qui a sauvé son équipe plus d’une fois, particulièrement en fin de deuxième période.

Il tient aussi à donner de l’expérience à ses joueurs recrues. ” Il faut leur donner de la viande “, a-t-il dit.

Coach Miousse ne s’en fait pas de la fiche de 0-2 de sa troupe, mentionnant que les huit parties du calendrier régulier sont des pratiques en vue des séries. ” C’est en séries que ça compte! “

Les prochains matchs du Circuit CFM sont à l’horaire pour le 7 novembre alors que les Basques accueilleront les Marchands de Havre-Saint-Pierre (billets en vente dès le 27 octobre) et que les Gaulois rendront visite aux Pionniers de Baie-Comeau, le même soir, au Centre Henri-Desjardins.

Le coach des Port-Cartois avance que la patinoire moins large de l’aréna du secteur Mingan avantagera les équipes visiteuses.

Du côté de l’entraîneur des Basques, les deux pratiques avant de recevoir la formation cayenne lui permettront de mettre en place son playbook.