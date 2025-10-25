Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Cinq moments forts du débat pour la mairie de Sept-Îles

Les trois candidats à la mairie de Sept-Îles étaient réunis au Cégep de Sept-Îles, mardi soir, pour débattre de leurs idées et répondre aux questions des citoyens. Pour résumer cette soirée, voici cinq moments qui ont retenu l’attention.

Mairie de Sept-Îles : Benoit Méthot veut freiner le déclin démographique

C’est en misant sur la lutte contre le déclin démographique que Benoit Méthot espère être élu à la mairie de Sept-Îles.

Guylaine Lejeune souhaite devenir une mairesse à l’écoute

Après plusieurs années actives dans le domaine politique, tout est aligné pour que Guylaine Lejeune tente sa chance et devienne la première mairesse de Sept-Îles.

Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Moisie-Les Plages

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Moisie-Les Plages.

Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Mgr-Blanche

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Mgr-Blanche.

Élections à Sept-Îles : la parole à la nouvelle conseillère du district de Sainte-Famille

Jadis présidente de la Chambre de commerce de Sept-Îles, Manon Langlois entre par la grande porte au conseil municipal, élue par acclamation pour le district de Sainte-Famille.

Élections à Sept-Îles : la parole à la nouvelle conseillère du district de Jacques-Cartier

Engagée dans le milieu communautaire et sportif, Zéa Blackburn entre sans opposition au conseil municipal de la Ville de Sept-Îles pour le district de Jacques-Cartier.

Des services de transport gratuits pour aller voter à Sept-Îles

Il sera possible de bénéficier gratuitement des services d’Interbus et de Taxibus à Sept-Îles afin d’aller voter dans le cadre des élections municipales.

Mairie de Port-Cartier : Alain Thibault mise sur son bilan

Alain Thibault mise sur son bilan et ses réalisations pour obtenir un troisième mandat à la mairie et « amener Port-Cartier à un autre niveau ».

Rejet de l’injonction pour stopper la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles

Le juge Carl Thibault de la Cour supérieur a rejeté la demande d’injonction de trois citoyens de Sept-Îles pour faire arrêter les travaux de démolition de l’hôtel de ville.

Perquisition chez des motards suite à une altercation dans un bar de Sept-Îles

Les forces policières ont mené une série de perquisitions à la recherche de preuves, en lien avec l’événement durant lequel un Septilien aurait été roué de coups par des Hells au Bar Le Gibson, en août.

Menace de tuerie dans une école de Port-Cartier : Yoan Derosby plaide coupable

Yoan Derosby, qui a proféré des menaces de tuer le personnel de l’école secondaire de Port-Cartier, a plaidé coupable à certains des chefs d’accusations qui pèsent contre lui.

Un site commémoratif pour souligner l’apport de Quebec Cartier Mining

Afin de souligner les 50 ans d’existence de Quebec Cartier Mining, un site commémoratif sera mis en place et une plaque honorifique de 32 pieds de long y a déjà été installée.

Un site pour rendre hommage aux disparus du chantier de la Romaine

Quatre anciens travailleurs du chantier hydroélectrique de la Romaine en Minganie ont décidé de créer un site commémoratif dédié aux travailleurs décédés.

Plus d’un million pour stimuler le tourisme sur la Côte-Nord

Le développement touristique de la Côte-Nord bénéficiera d’un nouvel appui financier de 1 157 000 $ pour les trois prochaines années.

Un OBNL intéressé par la Maison des médias à Sept-Îles

Souhaitant se départir de la Maison des médias à Sept-Îles, Télé-Québec confirme qu’un organisme à but non lucratif (OBNL) a manifesté un grand intérêt pour acquérir l’immeuble.

Le Festival du film de Sept-Îles prend une pause en 2026

Le Festival du film de Sept-Îles Ciné7 a annoncé qu’il ne tiendra pas sa prochaine édition qui devait avoir lieu en février 2026.

Une saison record pour les croisières à Havre-Saint-Pierre

Le Port de Havre-Saint-Pierre a établi un nouveau record en 2025 en franchissant le cap des 17 000 visiteurs grâce aux croisières internationales.

Colloque de l’éducation d’ITUM : l’école pour transmettre la culture innue aux jeunes

La 4e édition du Colloque en éducation d’ITUM aura permis aux 250 participants de discuter de solutions et de pratiques innovantes pour s’assurer que l’école soit un levier pour la culture innue.

Le défilé de Noël de Port-Cartier de retour pour une 10e édition

La magie de Noël sera à Port-Cartier le samedi 15 novembre lorsque se tiendra la 10e édition.

Des Gaulois de Port-Cartier plus physiques et matures

Des joueurs physiques, davantage de profondeur et plus de maturité, ce sont les éléments qui décrivent l’identité de l’équipe 2025-2026 des Gaulois du Groupe PCR de Port-Cartier de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord.

Souvenir du Palais des Sports de Sept-Îles | Qui est Monsieur Parent ?

D’ici à ce que le nouvel aréna écrive ses propres histoires, Le Nord-Côtier poursuit ses chroniques relatant certains des moments mémorables du jadis Palais des Sports.