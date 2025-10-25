Beckman ferme la porte à l’Océanic

Le gardien de but Lucas Beckman a fermé la porte à l’Océanic de Rimouski, samedi, pour inspirer le Drakkar vers une victoire par jeu blanc de 3-0 devant 1606 spectateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Pilier de son équipe depuis le début de la campagne, le numéro 33 a de nouveau multiplié les arrêts clés devant sa cage et n’a rien voulu savoir en stoppant les 37 lancers en sa direction.

La première étoile du match n’a pas été le seul à s’illustrer dans cette deuxième conquête d’affilée du Drakkar, qui complète son premier week-end parfait grâce à ce balayage face aux Rimouskois.

Les membres de l’équipage ont livré leur meilleure performance collective de la saison et se sont démarqués dans plusieurs facettes du jeu, autant en attaque que sur le plan défensif.

« C’est une belle victoire d’équipe. Nous avons une jeune formation et un très bon groupe de joueurs. Le début de saison n’a pas été facile et le club est en progression depuis les dernières semaines », a souligné Beckman avec un large sourire.

Malgré le départ difficile du navire, l’homme masqué de 18 ans continue, soir après soir, de faire le travail. « Je suis là pour donner une chance à mon équipe de gagner à chaque match et en jouer deux de suite en moins de 24 heures d’intervalle n’est pas un problème pour moi. »

Effort soutenu

Le Drakkar a profité d’un jeu de puissance (Jacopo De Luca) pour ouvrir la marque en première période avant de sonner la charge avec deux buts importants au milieu du deuxième engagement.

« Cette poussée en attaque a donné beaucoup de confiance aux joueurs, qui ont respecté le plan établi. Les attaquants se sont repliés pour venir en aide à nos défenseurs, qui ont été habiles à sortir rapidement la rondelle du territoire », a analysé Jean-François Grégoire.

Avec ce triomphe, le Drakkar vient de récolter un septième point au classement à ses six dernières sorties. « Il y a encore beaucoup de travail, mais les joueurs poussent dans le même sens et, dans ce temps-là, il peut se produire des belles choses. »

En vitesse

Alexis Michaud, avec son sixième filet de la saison, et Kyle Powers ont inscrit les autres buts des vainqueurs face au gardien William Lacelle, qui a aussi été solide malgré la cause perdante.

Le dossier de l’attaquant de 20 ans Justin Gendron est maintenant clos. L’athlète originaire des Maritimes a décidé de quitté le Drakkar et n’éprouvait plus de plaisir à continuer.

Le directeur général Jean-François Grégoire travaille déjà sur le dossier afin de combler ce poste de vétéran mais, au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas voulu se prononcer officiellement sur sa future acquisition.