Une saison record pour les croisières à Havre-Saint-Pierre

Le Port de Havre-Saint-Pierre a établi un nouveau record en 2025 en franchissant le cap des 17 000 visiteurs grâce aux croisières internationales.

« Avec plus de 10 000 passagers et environ 6 500 membres d’équipage accueillis cette saison, nous avons franchi un cap historique : 17 350 visiteurs en une seule saison », affirme la directrice générale du Port de Havre-Saint-Pierre, Odessa Thériault. « Ce n’est pas seulement un chiffre…ça reflète des années de travail stratégique, de collaborations solides et d’investissements constants pour développer notre offre, améliorer nos infrastructures et consolider notre réputation auprès des compagnies de croisières internationales.»

Ce sont 17 escales que Havre-Saint-Pierre a accueillies cette année. Sept navires ont effectué une escale inaugurale cette année, et deux compagnies internationales ont choisi Havre-Saint-Pierre pour la toute première fois. Cela démontre la notoriété grandissante de Havre-Saint-Pierre comme destination sur la scène mondiale des croisières, estime le Port.

Retombées économiques

Le Port souligne que l’industrie des croisières a des retombées économiques importantes dans la région. Selon une étude économique réalisée l’an dernier, les différentes escales en 2025 auront eu des retombées directes de plus de 4,2 M$ dans l’économie locale de la Minganie.