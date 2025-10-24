Perquisition chez des motards suite à une altercation dans un bar de Sept-Îles

Les forces policières ont mené une série de perquisitions à la recherche de preuves, en lien avec l’événement durant lequel un Septilien aurait été roué de coups par des Hells au Bar Le Gibson, en août.

Dans cette histoire survenue dans la nuit du 22 au 23 août, un homme de 40 ans de Sept-Îles a subi des blessures importantes. Au cours des derniers jours, la Sûreté du Québec, l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) et l’Agence des services frontaliers du Canada ont procédé à des perquisitions à Port-Cartier, St-Léonard d’Aston, Mascouche, St-Jérôme, et même Toronto.

« Les personnes visées par les perquisitions sont reliées aux bandes de motards criminalisées », confirme la Sûreté du Québec dans un communiqué. « Lors des perquisitions, les policiers ont saisi des vestes de motards aux couleurs de bandes de motards hors la loi, ainsi que près de 20 000 $. »

Encore aucune arrestation n’a eu lieu dans l’affaire qui s’était produite alors que des Hells et leurs supporteurs étaient de passage à Sept-Îles pour un week-end.

« Le but c’est d’étayer le dossier, de remettre ça au DPCP et de faire sortir des mandats d’arrestation éventuellement », a expliqué le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.