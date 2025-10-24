Hockey Senior AA | Des Gaulois de Port-Cartier plus physiques et matures

Des joueurs physiques, davantage de profondeur et plus de maturité, ce sont les éléments qui décrivent l’identité de l’équipe 2025-2026 des Gaulois du Groupe PCR de Port-Cartier de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord.

« Ça va faire contraste avec les deux dernières années où on avait une équipe plus rapide et plus jeune. Là, je pense qu’on a une équipe où les gars sont plus matures. Même nos jeunes ont pris en maturité », fait savoir l’entraîneur-chef de la formation port-cartoise, Alain Desrosiers.

De nouveaux visages vont changer l’identité du club, qui amorce sa saison ce samedi 25 octobre avec la visite, à l’aréna du Complexe récréatif et culturel, des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles.

Le noyau de base demeure le même, de dire l’entraîneur. Il s’ajoute des nouveaux « qui vont amener un peu plus d’expérience, des gars plus vieux, plus expérimentés, ce qui va faire en sorte qu’on va avoir une équipe plus physique que l’an passé », souligne M. Desrosiers.

Parmi les nouveaux venus, il y a notamment Junah Croteau, Jimmy Wyatt et Alex Lessard.

L’entraîneur des Gaulois présente Croteau comme un attaquant rapide et hargneux.

Au sujet de Jimmy Wyatt, il le décrit comme un défenseur défensif, « gros format, qui est capable de donner de bonnes mises en échec, puis qui va aller à la défense de ses joueurs s’ils sont dans le trouble. »

Wyatt remplacera « un peu le rôle que faisait Jeff Marcoux l’année passée », précise Alain Desrosiers.

Lessard se greffera à l’alignement des Gaulois plus tard en saison.

En ce dernier et en Croteau, le pilote du club port-cartois parle de « deux joueurs qui vont être beaux à voir jouer au hockey, des gars bien taillés pour le hockey senior ».

Par ailleurs, certains anciens font un retour. C’est notamment le cas de Sylvain Watt et de Marc-Antoine Pouliot.

D’autres ont toutefois signifié qu’ils ne seraient pas là, dont les frères Berthelot, Pier-Luc et Raphaël.

« J’ai des gars comme ça que je vais perdre et il y en a d’autres qui se rajoutent, mais ça fait partie de la vie du hockey senior », mentionne le coach.

Pour certains des nouveaux éléments de l’équipe port-cartoise, dont David Briand, c’est un retour au hockey de niveau compétition.

« On a plusieurs gars comme ça, qui vont être en période d’adaptation. Je pense qu’ils ont joué du bon hockey dans le passé. Ça devrait revenir assez vite. »

Ces nouveaux joueurs apporteront de la profondeur aux Gaulois, même s’ils ne prendront pas part à tous les matchs, de dire l’entraîneur.

Cette profondeur sera utile aux Gaulois qui affronteront quatre fois les Pionniers en saison, une équipe qu’Alain Desrosiers sait très physique. « Je pense qu’on devrait être plus en mesure de rivaliser contre eux autres, d’avoir une équipe qui va être plus aguerrie pour pouvoir les affronter. »

La formation port-cartoise misera surtout sur ses vétérans pour sa partie d’ouverture face aux Basques. Nicolas Mayrand disputera une autre saison. Il sera le capitaine. « Notre vétéran, il est là et il veut gagner », assure Alain Desrosiers.

Dans les buts, Joël Grondin et Alex Ricard seront les deux premiers gardiens de la formation, qui mise tout de même sur trois autres gars pour défendre la cage au besoin.

Un gros plus

Par ailleurs, l’entraîneur-chef des Gaulois est un de ceux qui militaient pour que les équipes puissent avoir un joueur de plus en uniforme.

« À trois trios plus deux [joueurs], ça me permet d’avoir quatre trios avec des identités bien spécifiques », dit-il.

Il soutient que c’est tout à l’avantage des formations de la ligue de pouvoir amener des jeunes sur un quatrième trio, « leur faire goûter à ça à petite dose. Quand ils sont prêts, tu peux leur donner plus de responsabilités. Le quatrième trio, c’est important pour faire du développement », soutient-il.

Alain Desrosiers se garde toutes les portes ouvertes, pour son alignement, en se présentant aux pratiques du mardi, 21 h 15. « Que vous ayez la chance de jouer ou pas, ça donne la chance aux gars d’être plus proche de l’équipe. »