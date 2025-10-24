Colloque de l’éducation d’ITUM : l’école pour transmettre la culture innue aux jeunes

La 4e édition du Colloque en éducation d’ITUM aura permis aux 250 participants de discuter de solutions et de pratiques innovantes pour s’assurer que l’école soit un levier pour la culture innue.

« Le colloque est un lieu de rencontres et d’échanges pour aborder les enjeux qui nous touchent », explique Vicky Lelièvre, directrice du secteur de l’éducation d’ITUM.

Durant les deux jours du colloque, 46 conférenciers étaient présents, et 48 ateliers et 3 conférences grand public ont eu lieu.

La préservation de langue et de la culture innue est l’une des priorités d’ITUM. Évidemment, le milieu de l’éducation à un rôle important à jouer. ITUM doit utiliser le matériel et le programme prescrit par le ministère de l’Éducation du Québec. Toutefois, celui-ci ne parle que très peu de la culture innue. Le secteur de l’éducation d’ITUM doit donc trouver des moyens pour adapter le tout.

« Il faut rendre cet enseignement plus pertinent pour nous jeunes. Les jeunes dans nos classes, ils veulent entendre parler de leur histoire et il faut leur parler de leur langue maternelle et des traditions. On a beaucoup d’adaptation à faire avec les programmes pour rendre cela plus culturellement pertinent », explique Mme Lelièvre.

Vicky Lelièvre, directrice du secteur de l’éducation d’ITUM. Photo Jean-Philip Grenier

Le colloque permet de mettre en lumière des pratiques éducatives innovantes, culturellement sécurisantes et alignées sur les aspirations des jeunes, des familles et des professionnels de l’éducation. Lors de l’événement, des experts, des chercheurs et enseignants provenant de différentes régions du Québec et du Canada ont été invités à animer des ateliers et à partager leurs expériences.