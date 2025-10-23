Véhicule en feu sur la route 389 : fermeture temporaire tôt ce matin
Le véhicule a pris feu au niveau du KM 326 de la route 389. Photo Facebook
La circulation a été interrompue temporairement tôt ce matin sur la route 389 en direction de Fermont, à la hauteur de km 326, après qu’un véhicule ait pris feu aux alentours de 6 h 20.
L’incident, signalé sur la plateforme Québec 511, a nécessité la fermeture complète de la route le temps de l’intervention des services d’urgence. Les pompiers se sont rendus sur place pour maîtriser les flammes et sécuriser la zone.
La route a depuis été rouverte à la circulation. Aucun blessé n’a été rapporté pour le moment, et les causes de l’incendie demeurent pour l’instant inconnues.
