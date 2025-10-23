Un OBNL intéressé par la Maison des médias à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:27 PM - 23 octobre 2025
Temps de lecture :

Située sur l'avenue Évangéline à Sept-Îles, la Maison des médias est la propriété de Télé-Québec depuis 1982. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Souhaitant se départir de la Maison des médias à Sept-Îles, Télé-Québec confirme qu’un organisme à but non lucratif (OBNL) a manifesté un grand intérêt pour acquérir l’immeuble.

« Nous sommes en communication et en suivi continu avec la ville ainsi que les parties gouvernementales concernées afin d’évaluer cette possibilité », indique par courriel Catherine Leboeuf, porte-parole pour Télé-Québec.

La société d’État a décidé de se départir de la Maison des médias parce qu’il ne souhaite plus gérer des bâtiments, mais plutôt louer des espaces locatifs.

En décembre 2024, Télé-Québec a prévenu les locataires du 410 avenue Évangéline qu’il devait quitter les locaux d’ici août 2025. Toutefois, il était mentionné que les locataires pouvaient rester dans le bâtiment tant que Télé-Québec y serait.

Ainsi, Cogeco est toujours dans l’édifice, sur une base mensuelle, le temps que les améliorations locatives de son nouveau local soient terminées, mentionne Mme Leboeuf.

Le Salon du livre de la Côte-Nord demeure également sur place sur une base mensuelle.

Du côté de Télé-Québec, c’est la Société québécoise des infrastructures (SQI) qui est responsable de trouver de nouveaux locaux.

Au cours des derniers mois, des entreprises ou organismes ont quitté la Maison des médias. On peut nommer Map Design, le Festival du film de Sept-Îles ou Panache Art actuel.

Maison des médias à Sept-Îles : une perte pour le milieu culturel

