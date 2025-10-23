Plus de 13,5 M $ pour les travaux aux quais de Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac

Par Victor Carré 2:49 PM - 23 octobre 2025 Initiative de journalisme local
Victor Carré | Le Charlevoisien

Le NM Jos-Deschênes II accosté au quai de Tadoussac.

Les travaux de construction afin de maintenir les installations portuaires de Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine coûteront au minimum 13,5 M$. La Société des traversiers du Québec (STQ) a reçu cinq offres pour effectuer cette tâche.

Le plus bas soumissionnaire sont les Constructions BSL Inc. de Saint-Augustin-de-Desmaures au montant de 13 595 350 $. Son plus proche poursuivant, LGF Construction de Carleton-sur-Mer, a offert un prix de 13 996 103,33 $ pour réaliser le chantier.

La plus haute soumission s’élève à 25 537 000 $. Elle a été effectuée par Construction Polaris CMM.

EntrepreneurMontant soumis
Constructions BSL Inc.13 595 350,00 $
LGF Construction13 996 103,33 $ 
Inter-Projet15 862 043,96 $
Hamel Construction18 750 000,00 $ 
Construction Polaris CMM25 537 000,00 $

Le chantier, qui sera réparti sur une année, consistera entre autres à remplacer les faces du quai du garage de Tadoussac par une surépaisseur en béton. L’actuel mur en palplanche aurait atteint sa durée de vie utile.

La mise en place d’une tuyauterie et d’une plateforme pour la pisciculture est aussi prévue du côté de Tadoussac. 

Pour le quai de Baie-Sainte-Catherine, il est planifié de renouveler les faces du môle déflecteur, une partie du quai conçue pour dévier l’eau, par une « surépaisseur en béton avec placage d’acier ». Le système de levage de la rampe A sera également changé.

L’entrepreneur devra aussi réparer le béton endommagé au niveau des deux quais et remplacer des parties de défenses sur l’installation.

« Les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être complètement terminés, c’est-à-dire avoir reçu l’acceptation provisoire, au plus tard le 1ᵉʳ décembre 2026 », indique-t-on dans l’appel d’offres.

Il est aussi spécifié que l’entrepreneur choisi devra prendre en compte que « le service de la traverse de Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine a priorité sur les travaux et […] le déroulement des opérations ne doit, en aucun cas, être interrompu ».

