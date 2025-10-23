Mairie de Port-Cartier : Alain Thibault mise sur son bilan

Alain Thibault mise sur son bilan et ses réalisations pour obtenir un troisième mandat à la mairie et « amener Port-Cartier à un autre niveau ».

Après deux mandats comme conseiller, et deux comme maire, Alain Thibault affirme avoir encore la motivation pour le travail qu’il fait.

« J’ai encore la passion et j’ai encore du temps à mettre. Je veux participer au développement de la ville et amener Port-Cartier à un autre niveau », dit M. Thibault. Il estime que son expérience et son bilan sont deux points forts de sa candidature.

Il se dit fier des avancées économiques qu’il y a eu à Port-Cartier, durant ses mandats à la mairie. Selon lui, l’arrivée et le développement d’entreprise comme Blackpearl, l’usine de biocarburant et Carbonité feront que l’économie de la municipalité sera moins dépendante d’une seule industrie. Il veut poursuivre le travail pour cette diversification économique, notamment en utilisant le quai municipal de Port-Cartier comme levier de développement.

Il souligne aussi le projet Apuiat, qui s’est produit sous son mandat.

« On espère une phase deux, dans laquelle la Ville de Port-Cartier pourrait devenir partenaire pour aller chercher de nouvelles sources de revenus », affirme Alain Thibault.

Priorités

Les priorités seront nombreuses pour Alain Thibault s’il est réélu à la mairie. Le dossier du logement se retrouve au sommet de la liste. Dans un contexte où de nouveaux travailleurs pourraient être appelés à venir vivre à Port-Cartier avec les usines de Carbonité et de Blackpearls, il faudra des logements.

Il estime que la municipalité est dans la bonne direction présentement, avec certains promoteurs privés qui construisent des immeubles à logement, ainsi que l’Office municipal d’habitation de Port-Cartier qui a un projet de 60 logements.

« On est sur la bonne voie. Il y a trois ou quatre ans, il n’y avait pas d’entrepreneurs qui cognaient à notre porte. Maintenant, il y en a, parce qu’ils voient les opportunités avec les nouvelles entreprises qu’il y a. L’avenir est prometteur à Port-Cartier », dit-il.

Ce besoin de logement est aussi vrai, croit-il, pour les aînés de Port-Cartier qui souhaitent rester dans la municipalité.

La priorité au niveau des loisirs sera la réfection de ce qui est le plateau sportif le plus utilisé, la piscine municipale. Il compte déposer le projet à nouveau, pour l’obtention d’une subvention du gouvernement.

« Cette fois-là, ça devrait être à notre tour, parce que Sept-Îles a déjà eu 20 M$ pour son aréna », dit-il.

Il souhaite aussi un nouveau skatepark à Port-Cartier.

« On mise sur les infrastructures sportives et la qualité du service de la Ville de Port-Cartier pour freiner l’exode et attirer de nouveaux citoyens », affirme-t-il.

Pour le secteur Pentecôte, il veut mettre plus d’emphase sur l’entretien de certains attraits comme le site historique.

« Il va falloir qu’il y ait plus de volonté pour entretenir ce secteur. C’est un [lieu] qui a un très beau potentiel touristique », dit-il.

Le dossier de l’eau potable fait également partie des priorités du secteur Pentecôte.

Au niveau de la gestion des finances publiques, il veut mener un contrôle serré des dépenses pour minimiser les impacts sur le compte de taxes.

Comme style de leadership, Alain Thibault misera sur la transparence et il veut être équitable avec les citoyens.

« Je suis quelqu’un qui est équitable envers tous les citoyens. Il n’y aura pas de parti pris ou de favoritisme. Les règles doivent être les mêmes pour tout le monde que ce soit la grande entreprise ou les citoyens », affirme-t-il.