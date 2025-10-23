Élections à Sept-Îles : la parole aux candidats dans le district de Moisie-Les Plages

Dans le cadre de notre couverture électorale, nous offrons de l’espace aux 18 candidats des différents postes de conseillers des neuf districts septiliens à pourvoir. En 150 mots, ils devaient répondre à la question : Pourquoi seraient-ils les meilleurs candidats pour vous représenter ? Voici les réponses des candidats dans le district de Moisie-Les Plages.

Marc Fafard

Je serais un bon conseiller pour le district 9 et pour l’ensemble de la ville, car je suis habitué à travailler dans un cadre de conseil d’administration où les décisions sont prises par consensus. Actuellement, je fais partie de cinq conseils d’administration (organismes locaux, nationaux et nord-américains).

Mes formations en génie mécanique, en environnement et en foresterie ainsi que mes implications depuis plus de 15 ans dans des dossiers de développement social et économique dans différentes communautés du Québec, des Maritimes et même en France me permettent de voir et de comprendre les dossiers et les enjeux pertinents pour les habitants.

Au conseil municipal, je ferai en sorte que mes expertises permettent à tous d’avoir un maximum d’information pour que nous prenions les meilleures décisions dans la plus grande transparence et que les citoyens de Moisie, des Plages et de Mani-utenam se sentent bien écoutés et représentés par leur conseiller.

Marc Fafard

Daniel Guérault

Natif de Sept-Îles, j’ai passé ma jeunesse à Matamek, secteur place Renaud. Dès l’âge de 14 ans, je travaillais en tant que pêcheur pour l’entreprise familiale. J’y ai fondé ma famille, jusqu’à fin des années 80. Mon cœur de jeunesse est à Moisie — Les Plages. Ensuite homme d’affaires jusqu’à aujourd’hui, je veux redonner de mon expérience en développement des affaires pour l’avenir de Sept-Îles. Et ça PASSE PAR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CONTINU. Par la venue de nouvelles entreprises.

Mettre en place des infrastructures attrayantes avec une diversité de sports, de loisirs et de culture.

Favoriser le développement de secteurs domiciliaires. Entretenir nos actifs en place. Aussi simplement que de nettoyer les bordures de rue des arbustes, pour pouvoir marcher en toute sécurité.

Faire des rencontres citoyennes, prendre le pouls de la population. Je suis une personne d’équipe, qui veut aller de l’avant. Merci de votre appui.

Daniel Guérault

Adam Truchon

Père de famille de 3 enfants, je réside à Moisie depuis 4 ans et à Sept-Îles depuis 2011. La famille est au cœur de ma vie et les enjeux qui s’y rattachent sont ma priorité : les activités des jeunes, leur sécurité, les places en garderie et au camp de jour.

J’ai entendu vos préoccupations concernant l’état des rues; vous avez raison, on doit aller chercher notre part du budget pour la réfection des rues.

J’ai aussi conscience qu’il y a urgence d’agir en habitation. Plusieurs blocs ont brûlé dans les dernières années et on commence à peine à en construire d’autres. Pour attirer de la main d’œuvre et pour que nos jeunes puissent devenir autonomes, ça prend des logements disponibles.

Votez pour moi en tant que conseiller municipal et je m’engage à être là pour écouter et représenter tous les citoyens de Moisie, Les plages, Maliotenam et Matamec.