Deux Nord-Côtières dans le Collectif des visionnaires d’Evol

Pour souligner son 30e anniversaire, Evol a lancé le Collectif des visionnaires, un regroupement de 30 entrepreneurs inspirantes provenant de partout au Québec. Sur la Côte-Nord, deux femmes d’affaires en font partie.

Il s’agit de Joanne Lefebvre, présidente-directrice générale de Lefebvre Industri-AL à Baie-Comeau, et Josée Shushei Leblanc, présidente, fondatrice et directrice générale d’Atikuss à Uashat.

« Je crois qu’être entrepreneure, c’est disposer d’un levier puissant pour bâtir dès aujourd’hui un monde inspirant pour les générations futures », mentionne Joanne Lefebvre.

« Chez Atikuss, nous croyons en un modèle d’affaires où la culture et l’économie marchent ensemble, guidées par le respect, la dignité et la fierté identitaire », poursuit Mme Shushei Leblanc.

Evol dit avoir choisi les 30 membres du Collectif « pour leur vision, leurs convictions et l’impact positif qu’ils et qu’elles créent déjà tous les jours ».

« Parce que nous savons que les meilleures idées viennent du terrain, nous tenons à donner la parole à ceux et celles qui façonnent déjà l’entrepreneuriat de demain », indique l’organisation qui a été fondée à Baie-Comeau et qui, maintenant, se retrouve dans toutes les régions du Québec.

Evol souhaite donner une voix forte aux entrepreneurs et mettre en lumière les enjeux vécus sur le terrain, orienter ses actions futures, inspirer de nouvelles pratiques pour l’avenir et construire un écosystème entrepreneurial plus inclusif et durable.

Au cours de la prochaine année, les membres du Collectif prendront part à une série de discussions stratégiques avec l’équipe d’Evol. Leurs contributions nourriront une réflexion collective qui culminera par la publication, à l’automne 2026, d’un livre blanc : un document de référence destiné à guider et inspirer les générations d’entrepreneurs à venir.

Histoire

Evol est issue de l’évolution de l’organisation Femmessor qui célèbre aujourd’hui 30 années d’existence.

Tout a commencé en 1995, sur la Côte-Nord, grâce à l’audace d’un groupe de femmes d’affaires, d’entrepreneures et d’acteurs socioéconomiques qui ont réuni leurs efforts et leurs ressources pour créer le tout premier fonds d’investissement spécialisé pour les femmes entrepreneures.

Devant le succès de cette initiative, le gouvernement du Québec a soutenu la création d’organismes similaires dans chacune des régions de la province. Ainsi, entre 2001 et 2013, Femmessor s’est progressivement implantée dans les 17 régions du Québec.