Un site commémoratif pour souligner l’apport de Quebec Cartier Mining

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:15 PM - 22 octobre 2025
Temps de lecture :

Le site honorifique est situé sur le chemin des Îles, en face du chemin de l’Île McCormick et du Cardio-Parc. Photo courtoisie

Afin de souligner les 50 ans d’existence de Quebec Cartier Mining, un site commémoratif sera mis en place et une plaque honorifique de 32 pieds de long y a déjà été installée.

C’est un ancien employé de Québec Cartier, Roger Chénard, qui est l’instigateur du projet.

« L’aménagement du site et la création d’une œuvre à l’honneur de Québec Cartier sont des projets qui me tenaient à cœur. Leurs réalisations représentent pour moi une façon de rendre hommage à ceux qui ont bâti notre communauté. Je trouvais important de laisser un legs à la population et aux bâtisseurs du passé », dit-il.

Le site commémoratif qui sera situé sur le chemin des Îles, en face du chemin de l’Île McCormick et du Cardio-Parc, est un projet qui est mené par la Ville de Port-Cartier et Développement économique Port-Cartier, en collaboration avec ArcelorMittal. La plaque honorifique qui y a été installée arbore le logo historique de Québec Cartier.

« Il s’agit de la première étape vers l’aboutissement d’un lieu qui rend honneur à Québec Cartier. Cela fait plusieurs années que nous souhaitons concrétiser ce projet, qui s’inscrit dans une volonté de préserver et de mettre en valeur notre patrimoine industriel », mentionne M. Bernard Gauthier, directeur général de Développement économique Port-Cartier.

Le site sera davantage aménagé au printemps 2026, avec des panneaux d’interprétation et un sentier accessible. La population aura donc accès à un parcours éducatif et commémoratif sur cette grande aventure industrielle.

Québec Cartier a façonné la ville de Port-Cartier en étant un moteur de développement économique pour la région. L’entreprise est derrière le site minier du lac Jeannine, et a construit les villes de Fermont et Gagnon, la centrale hydroélectrique, le chemin de fer et le port en eau profonde. Fondé en 1957, Québec Cartier Mining a été racheté par ArcelorMittal en 2007.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Cinq moments forts du débat pour la mairie de Sept-Îles

Drakkar : un nouveau venu dans l’alignement

Élections à Sept-Îles : la parole à la nouvelle conseillère du district de Sainte-Famille

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

JOURNALISTE

Journal Le Nord-Cotier
Sept-Îles
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Cinq moments forts du débat pour la mairie de Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Drakkar : un nouveau venu dans l’alignement

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord