Un site commémoratif pour souligner l’apport de Quebec Cartier Mining

Afin de souligner les 50 ans d’existence de Quebec Cartier Mining, un site commémoratif sera mis en place et une plaque honorifique de 32 pieds de long y a déjà été installée.

C’est un ancien employé de Québec Cartier, Roger Chénard, qui est l’instigateur du projet.

« L’aménagement du site et la création d’une œuvre à l’honneur de Québec Cartier sont des projets qui me tenaient à cœur. Leurs réalisations représentent pour moi une façon de rendre hommage à ceux qui ont bâti notre communauté. Je trouvais important de laisser un legs à la population et aux bâtisseurs du passé », dit-il.

Le site commémoratif qui sera situé sur le chemin des Îles, en face du chemin de l’Île McCormick et du Cardio-Parc, est un projet qui est mené par la Ville de Port-Cartier et Développement économique Port-Cartier, en collaboration avec ArcelorMittal. La plaque honorifique qui y a été installée arbore le logo historique de Québec Cartier.

« Il s’agit de la première étape vers l’aboutissement d’un lieu qui rend honneur à Québec Cartier. Cela fait plusieurs années que nous souhaitons concrétiser ce projet, qui s’inscrit dans une volonté de préserver et de mettre en valeur notre patrimoine industriel », mentionne M. Bernard Gauthier, directeur général de Développement économique Port-Cartier.

Le site sera davantage aménagé au printemps 2026, avec des panneaux d’interprétation et un sentier accessible. La population aura donc accès à un parcours éducatif et commémoratif sur cette grande aventure industrielle.

Québec Cartier a façonné la ville de Port-Cartier en étant un moteur de développement économique pour la région. L’entreprise est derrière le site minier du lac Jeannine, et a construit les villes de Fermont et Gagnon, la centrale hydroélectrique, le chemin de fer et le port en eau profonde. Fondé en 1957, Québec Cartier Mining a été racheté par ArcelorMittal en 2007.