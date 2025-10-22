Rejet de l’injonction pour stopper la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:38 AM - 22 octobre 2025
Temps de lecture :

Une roulotte de chantier est déjà présente sur le site de l'hôtel de ville en prévision des travaux de démolition. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le juge Carl Thibault de la Cour supérieur a rejeté la demande d’injonction de trois citoyens de Sept-Îles pour faire arrêter les travaux de démolition de l’hôtel de ville.

Marc Fafard, candidat comme conseiller municipal dans le district Moisie-Les Plages, Marie-Josée Desrosiers et Mario Dufour souhaitaient obtenir une injonction provisoire. Il s’agit d’une mesure judiciaire urgente qui a une courte durée. Les trois citoyens qualifient la décision de la Ville de Sept-Îles comme étant déraisonnable.

Malgré le rejet de la demande, les procédures judiciaires ne sont pas terminées. Les demandeurs comptent déposer aujourd’hui une demande de contrôle judiciaire de la décision de détruire l’hôtel de ville et une demande de sursis d’exécution. D’ailleurs, dans sa décision de rejet de l’injonction, le juge Thibault affirme qu’il préfère laisser au juge qui sera saisi de l’affaire « le soin de statuer sur le mérite de la situation. »

Dans son verdict pour refuser l’injonction, le juge met de l’avant le «caractère inapproprié et mal fondé de la demande.»

La décision rappelle qu’une entente a été signée en avril 2024 entre le CISSS de la Côte-Nord et la Ville de Sept-Îles pour la vente du terrain de l’hôtel de ville pour 18,5 M$.

« Considérant que la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles n’est que la conséquence logique de cette décision connue depuis lors du public, dont les parties demanderesses, lesquelles ont préféré attendre avant de manifester leur opposition ; pour ces motifs, le tribunal : rejette la demande des parties demanderesses », peut-on lire à la fin de la décision de deux pages du juge Thibault.

 Les procédures judiciaires qui se sont amorcées la semaine dernière ont empêché le début des travaux de démolition qui devait s’amorcer lundi.

Suite à cette décision, la Ville indique qu’elle contactera l’entrepreneur pour que celui-ci « remobilise son équipe et puisse débuter les travaux dans les meilleurs délais possibles »

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une majorité de Québécois croit que Legault devrait partir d’ici le prochain scrutin

Le Tim Hortons de Baie-Comeau a vendu le plus grand nombre de beignes orange

Les étoiles de mer du Saint-Laurent en vedette à la télé

Emplois vedettes

Directeur.trice – Service de sécurité incendie et sécurité civile

Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François
Petite-Rivière-Saint-François
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Une majorité de Québécois croit que Legault devrait partir d’ici le prochain scrutin

Consulter la nouvelle

Le Tim Hortons de Baie-Comeau a vendu le plus grand nombre de beignes orange

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord