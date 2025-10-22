Mairie de Sept-Îles : Benoit Méthot veut freiner le déclin démographique

C’est en misant sur la lutte contre le déclin démographique que Benoit Méthot espère être élu à la mairie de Sept-Îles.

Il s’inquiète des conséquences économiques et sociales à long terme qu’une diminution constante de la population aura sur la ville. Il faut donc s’attaquer à ce problème dès maintenant, croit-il.

« J’aimerais que dans quatre ans, je sois capable de dire qu’à Sept-Îles, on est en croissance démographique. Il faut adresser ce problème qu’on vit depuis plusieurs années », affirme-t-il. « Si on est capable de renverser la situation, je vais pouvoir dire que ma job est faite et qu’on a amorcé quelque chose d’important. »

Parmi les enjeux sur lesquels il compte œuvrer pour freiner le déclin démographique, il y a les places en garderie. Bien que cet enjeu relève principalement du gouvernement provincial, il croit que la Ville à un rôle à jouer.

« Il faut être créatif et trouver des partenaires comme les entreprises et le CISSS de la Côte-Nord, qui vivent cette problématique avec leurs employés. Il faut les impliquer dans la solution, que ce soit financièrement ou avec des locaux », dit-il.

Le projet d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles est aussi important pour lui. Il juge que plusieurs aînés et retraités resteront à Sept-Îles, s’ils savent qu’ils auront accès à de bons soins de santé qui seront offerts dans des installations modernes. Il veut donc s’assurer que le projet d’agrandissement aille de l’avant et il fera pression sur le gouvernement, s’il est élu maire.

Il souhaite également établir un plan stratégique pour la Ville de Sept-Îles, avec des objectifs à court, moyen et long terme.

Leadership

Résident de Sept-Îles depuis le début des années 1990, celui qui a notamment été directeur général des Opérations ferroviaires et portuaires de Rio Tinto IOC souhaitait s’impliquer davantage dans sa communauté, maintenant qu’il est à la retraite. C’est après une longue réflexion qu’il a décidé de sauter dans l’arène politique et de présenter sa candidature à la mairie de Sept-Îles, pour l’élection du 2 novembre. Il juge que son parcours professionnel lui sera utile, s’il devient maire.

« La Ville, c’est un bon budget à gérer et il faut le faire de façon raisonnable et responsable. Dans ma carrière, j’ai géré des budgets, des projets et des équipes. Je pense que mon background a une valeur indéniable », affirme M. Méthot.

Il estime également son attitude de rassembleur comme étant l’une de ses forces. Il souhaite travailler en symbiose avec les acteurs du milieu et les conseillers municipaux.

« J’ai appris, avec le temps, que si on veut aller vite, on part tout seul. Si on veut aller loin, il faut partir en équipe. À Sept-Îles, il faut aller loin », explique Benoit Méthot.

Lors de la campagne à l’élection partielle de 2023 à la mairie de Sept-Îles, M. Méthot avait été l’agent officiel de la campagne de l’actuel maire, Denis Miousse. Malgré ce lien, M. Méthot affirme qu’il n’est pas le successeur de M. Miousse.

« Je respecte M. Miousse, mais je ne me suis jamais impliqué au niveau politique [de sa campagne]. J’ai du respect pour ce qu’il a fait comme maire, mais je ne serai pas la continuité. Je pense qu’il faut changer les choses », dit-il.

Le candidat Méthot souhaite améliorer la communication avec les citoyens. Il veut aussi moderniser le déroulement des séances publiques.

« Il y a moyen de rendre cela plus efficace, plus intéressant et plus transparent pour les citoyens », commente M. Méthot.