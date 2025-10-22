Les étoiles de mer du Saint-Laurent en vedette à la télé

Les étoiles de mer du Saint-Laurent ont été la vedette d’un segment d’une récente l’émission du Safari de Joanie. Explos-Nature a accompagné l’équipe de tournage pour lever le voile sur cette espèce encore méconnue de notre écosystème régional.

On connaît bien les baleines et les oiseaux qui virevoltent un peu partout sur le territoire et qui en sont devenus l’emblème, mais les étoiles de mer sont assez discrètes en comparaison.

L’émission de Télé-Québec, qui s’intéresse à la vie des espèces animales et marines de la province depuis trois saisons, est allée voir comment elles vivaient.

Aller les observer requiert un peu de travail puisqu’il faut s’aventurer dans des zones médiolittorales, là où il est possible de marcher à marée basse.

Et même sur place, elles ne sont pas nécessairement légion.

« À ces endroits-là, on va souvent trouver des étoiles de mer qui vont se cacher à l’ombre et sous les algues. Ce sont comme des trésors qu’on cherche », explique la cheffe naturaliste aux programmes externes pour Explos-Nature, Sarah Dubord-Fortin.

Par contre, les populations augmentent lorsqu’on arrive dans les zones du rivage qui sont recouvertes d’eau en permanence, mais où la lumière pénètre, soit la zone infralittorale.

« Quand on entre dans cette zone-là, les étoiles de mer sont en abondance et il y a surtout des étoiles de mer polaires qui aiment les eaux froides. Il y a aussi des étoiles de mer communes, mais un peu moins », résume-t-elle.

Une espèce qui étonne

Les étoiles de mer font partie de la famille des échinodermes, la même que les oursins, et aiment vivre dans des environnements sablonneux et rocheux.

Elles n’en ont peut-être pas l’air, mais elles sont des prédatrices redoutables qui s’alimentent d’huîtres, de pétoncles, de moules et d’autres invertébrés.

Selon la cheffe naturaliste, les étoiles de mer sont une espèce populaire lors d’activité d’interprétation, où elles sont retirées temporairement de l’eau pour pouvoir être observées et touchées.

« On a des gens qui viennent qui n’ont jamais été trop en contact avec le monde marin et ils sont étonnés de voir la diversité qu’il y a dans les espèces d’étoiles de mer du fleuve », explique-t-elle.

Santé des populations

Les étoiles de mer polaires, qui aiment bien les eaux froides, auraient peut-être un peu de misère à s’adapter si les tendances de réchauffement des eaux du Saint-Laurent se poursuivent.

« Si les eaux se réchauffaient, ce serait l’une des espèces que l’on verrait de moins en moins. Comme beaucoup d’autres espèces dans le fleuve, elles peuvent être vulnérables aux changements de température et les changements climatiques », résume Sarah Dubord-Fortin.

Cependant, les populations sont en bonne santé dans le fleuve, aux dires de la spécialiste.

« Elles ont la chance d’avoir une diète variée, ce qui fait qu’elles n’ont pas besoin de se déplacer beaucoup pour se nourrir », mentionne-t-elle.

« Tous les prédateurs en général ont un rôle de régulation de l’écosystème. Si on enlève toutes les étoiles de mer, c’est sûr qu’il va y avoir un dérèglement même si on ne peut pas l’identifier avec certitude », ajoute la cheffe naturaliste.

Avec ses neuf mètres par heure au compteur pour ses déplacements, les étoiles de mer ont aussi l’étonnante habileté de régénérer leurs bras s’ils se font attaquer ou manger.