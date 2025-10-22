Les contrôleurs routiers seront équipés d’armes à feu

Par Thomas Laberge, La Presse Canadienne 3:50 PM - 22 octobre 2025
Temps de lecture :

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Jonatan Julien, répond à l'opposition lors de la période de questions à l'Assemblée nationale à Québec, le mardi 21 octobre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Le gouvernement du Québec va équiper les contrôleurs routiers d’armes à feu. 

Ces derniers se plaignent depuis des années du manque de sécurité dans le cadre de leur travail, eux qui sont parfois exposés à des agressions lorsqu’ils interceptent un véhicule.

Dans une décision de mars dernier, le Tribunal administratif du travail (TAT) dit notamment constater que «l’organisation du travail, les méthodes et techniques pour l’accomplir ne sont pas sécuritaires et portent atteinte à la santé des contrôleurs routiers lors des interventions sur route».

«Le Tribunal constate de son côté que l’armement que l’employeur met à la disposition des contrôleurs routiers ne leur permet pas d’assurer leur protection lorsqu’ils font des interventions sur route», ajoute la juge administrative Danielle Tremblay.

Le TAT avait d’ailleurs ordonné de suspendre les interventions non planifiées des contrôleurs routiers, «empêchant ainsi la réalisation d’activités de patrouille habituelle». 

Les contrôleurs routiers devront suivre une formation spécialisée avant de pouvoir utiliser leur arme à feu. 

Les lieux de travail devront aussi être aménagés «pour assurer l’entreposage sécuritaire des armes».  

L’option du pistolet à impulsion électrique a aussi été évaluée par le gouvernement. 

Le Québec compte 300 contrôleurs routiers. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Élections municipales : des services de transport gratuits pour aller voter à Sept-Îles

Québec fait une quatrième offre aux médecins

Entreprendre ici : L’Épicerie Tropicale de Sept-Îles en lice pour une bourse

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Élections municipales : des services de transport gratuits pour aller voter à Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Québec fait une quatrième offre aux médecins

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 octobre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord