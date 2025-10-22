Le Tim Hortons de Baie-Comeau a vendu le plus grand nombre de beignes orange

Le restaurant Tim Hortons du secteur Mingan à Baie-Comeau a vendu le plus grand nombre de beignes aux vermicelles orange au Canada lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre.

L’établissement nord-côtier a écoulé 2 886 beignes en une seule journée, le record des 4 000 restaurants Tim Hortons du pays.

En additionnant les ventes de ses deux autres succursales, celles du secteur Marquette à Baie-Comeau et de Forestville, le propriétaire Alex Lessard a franchi la barre des 3 100 beignes, générant un don total de 3 100 $.

Cette somme a été remise à l’organisme Nouveaux sentiers qui vient en aide aux jeunes autochtones partout au Québec, dont ceux de la Côte-Nord.

« C’est une belle surprise ! Je voulais en vendre le plus possible, mais je ne pensais pas qu’on allait se retrouver numéro un au Canada », confie M. Lessard, fier du travail de son équipe qui a mis les bouchées doubles pour atteindre ce résultat.

Pour le jeune entrepreneur de 34 ans, ce succès découle avant tout de la générosité de la population baie-comoise. Il a notamment pu compter sur la participation d’écoles et sur des précommandes venues de la communauté de Pessamit, ce qui a contribué au fort engouement autour de la campagne.

« Les gens de Baie-Comeau sont très généreux. On le voit à chaque campagne, que ce soit les biscuits Sourire ou d’autres initiatives. On a eu un bel appui des écoles et de la communauté », souligne-t-il.

L’argent amassé par tous les restaurants québécois, qui s’élève à 56 612 $, a été octroyé à la Fondation Nouveaux sentiers. Celle-ci possède une mission claire : engager et soutenir les jeunes des Premières Nations au Québec dans leur mieux-être, leur développement individuel et collectif et dans leur épanouissement.

La directrice Marie-Claude Cleary s’est déplacée à Baie-Comeau pour souligner le don exceptionnel de la franchise et recevoir le chèque officiel de la campagne des Beignes orange.

« Nous voulons saluer Alex, propriétaire du Tim Hortons de Baie-Comeau, et son équipe, pour leur dévouement et leur humanité inspirante. Leur contribution, la plus importante au Québec cette année, témoigne d’un véritable désir de redonner à la communauté et de soutenir les jeunes des Premières Nations », mentionne-t-elle.

Un entrepreneur engagé

Originaire de Baie-Comeau, Alex Lessard a racheté les trois franchises locales de Tim Hortons il y a un an, plus précisément le 5 novembre, après plusieurs années à travailler pour la chaîne à titre de directeur de franchise.

Depuis son retour sur la Côte-Nord, il dit vouloir s’impliquer activement dans sa communauté.

« Mon but, c’était vraiment de revenir ici et de redonner à la population. On a des projets à venir, comme distribuer des chocolats chauds et des bonbons à l’Halloween, et on soutient aussi des organismes comme La Vallée des Roseaux et la Fondation SSSM avec les biscuits Sourire et des Fêtes », explique-t-il.

L’entrepreneur prévoit également rénover la succursale du secteur Marquette en 2026, tout en poursuivant ses initiatives communautaires à travers diverses campagnes caritatives.